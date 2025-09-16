Разделы

Румедиа Business FM


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент 1
20.05.2024 «Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами 1
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1
14.08.2012 «Паллада» выпустила iPhone-приложение для инвесторов 1
04.05.2011 Определены финалисты и победители Всероссийского конкурса СМИ «Инновации в России глазами журналистов — 2011» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Румедиа и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4112 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13737 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Yandex - Яндекс 8113 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 430 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Паллада Эссет Менеджмент - Паллада УК 3 1
Почта России ПАО 2214 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3197 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 894 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2883 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 47 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5748 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1146 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8969 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3055 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1408 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6603 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8653 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11089 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5365 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1243 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1698 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11932 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1098 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1793 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9450 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 264 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3043 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6077 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 164 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 178 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
ByteDance - TikTok 301 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7247 1
Apple iPad 3900 1
Apple iOS 8122 1
Apple - App Store 2974 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 6 1
Apple iPod Touch 747 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 240 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 625 1
Корня Алексей 80 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Денисов Дмитрий 16 1
Копелевич Илья 1 1
Тарасенко Оксана 12 1
Петухов Валентин 3 1
Леонтьев Алексей 11 1
Цейтлин Дмитрий 1 1
Самахова Ирина 1 1
Григорьева Дарья 3 1
Романов Юрий 3 1
Дубовский Максим 1 1
Письменная Евгения 1 1
Юдина Ксения 1 1
Кобылинский Владимир 1 1
Имамутдинов Ирик 1 1
Шеин Александр 2 1
Шапарин Антон 2 1
Масюк Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 3
Россия - СФО - Новосибирск 4548 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1776 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 97 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 261 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3179 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2589 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3106 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1961 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 79 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 28 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6188 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 276 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 150 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1870 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17071 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3109 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 687 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5294 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7801 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1382 1
Ведомости 1152 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Деловой Петербург 32 1
Коммерческие вести 1 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2071 1
Wylsacom 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2556 1
