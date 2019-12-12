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Huawei 5G AAU Активные антенные системы

СОБЫТИЯ

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12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 1
07.03.2019 Huawei представила решение для упрощенного развертывания 5G-сетей 2
26.02.2019 Huawei и LG Uplus создали коммерческую сеть 5G в Сеуле 1
31.01.2019 Huawei представила «первый в мире» процессор для базовых станций 5G 1
13.06.2017 ZTE завершила полевые испытания 5G mMTC в Китае 1
04.04.2016 Решение AAU компании Huawei позволит Finnish Shared Network создать экологичную сеть MBB 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Huawei 5G AAU и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4493 5
LG Uplus - LG U+ 33 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15495 1
LG Electronics 3724 1
ZTE Corporation 800 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 21 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 494 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2524 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4322 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2412 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21499 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9976 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6126 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29519 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22694 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7314 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3174 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9747 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3321 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 589 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24074 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11653 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1319 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2459 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1819 1
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6804 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10551 1
Cloud VR - Облачная виртуальная реальность 3 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13698 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 194 1
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 11 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
ШПД - NBN - NextGeneration Broadband Network - Сеть ШПД будущего поколения 20 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12035 1
Стандартизация - Standardization 2321 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4007 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1970 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1164 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 181 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3872 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12670 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22360 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7777 1
Huawei Super Blade Site 3 1
Huawei LampSite Sharing 7 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 268 1
ByteDance - TikTok 350 1
Huawei 5G Simplified Solution 20 1
Huawei Tiangang 5G-процессор 1 1
Корня Алексей 80 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
Копелевич Илья 1 1
Тарасенко Оксана 12 1
Петухов Валентин 7 1
Ding Ryan - Дин Райан 9 1
Jokinen Antti - Йокинен Антти 1 1
Taihua Deng - Тайхуа Дэн 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18922 3
Россия - РФ - Российская федерация 164172 2
Китай - Пекин - Beijing 1085 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Южная Корея - Сеул 374 1
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 140 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 9 1
Европа 24892 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47210 1
Южная Корея - Республика 7004 1
Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Европа Восточная 3137 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Америка Южная 884 1
Канада 5055 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Евразия - Евразийский континент 640 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2085 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10789 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33287 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17971 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7374 1
Аренда 2651 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2085 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3305 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1915 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6644 1
Румедиа - Business FM 6 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
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