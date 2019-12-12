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Huawei 5G AAU Активные антенные системы
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Huawei 5G AAU и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4493 5
|LG Uplus - LG U+ 33 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15495 1
|LG Electronics 3724 1
|ZTE Corporation 800 1
|Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 1
|Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 21 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 494 1
|Huawei Super Blade Site 3 1
|Huawei LampSite Sharing 7 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 268 1
|ByteDance - TikTok 350 1
|Huawei 5G Simplified Solution 20 1
|Huawei Tiangang 5G-процессор 1 1
|Корня Алексей 80 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 1
|Копелевич Илья 1 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Петухов Валентин 7 1
|Ding Ryan - Дин Райан 9 1
|Jokinen Antti - Йокинен Антти 1 1
|Taihua Deng - Тайхуа Дэн 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
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