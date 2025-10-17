Разделы

ВЕЦА Восточная Европа и Центральная Азия


СОБЫТИЯ


17.10.2025 Тимур Козинцев назначен генеральным директором «МТС Финтех»  1
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 1
02.12.2019 В Axoft сменился генеральный директор 1
27.05.2019 Axoft увеличил оборот на 25% – до 13,5 млрд рублей 1
04.04.2016 Решение AAU компании Huawei позволит Finnish Shared Network создать экологичную сеть MBB 1
16.04.2004 Рынку ЖК-мониторов в России есть куда расти 1
17.09.2003 Protek связывает свой рост с телекоммуникационным рынком России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ВЕЦА и организации, системы, технологии, персоны:

Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 381 4
Trend Micro 626 3
Associates Distribution 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5211 2
АйТи 1430 2
SolarWinds 53 1
Прикладная логистика НИЦ 17 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 169 1
ИКС 378 1
InfoWatch - Инфовотч 1077 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2365 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1454 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 495 1
Red Hat 1343 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 374 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 432 1
OpenText - Micro Focus 113 1
Palo Alto Networks 166 1
Эшелон НПО 137 1
Код Безопасности 691 1
Huawei 4169 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 692 1
ViewSonic 322 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30964 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22494 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22684 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7920 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11394 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16890 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6548 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3919 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 422 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2336 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10103 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12844 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 469 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14569 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21768 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2333 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4518 1
Управляемость - Manageability 1889 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 800 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4836 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2593 1
DevOps - Development и Operations 1028 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8058 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 370 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12199 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7452 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33441 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16909 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9571 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2034 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5452 1
Axoft - AxoftCloud 13 2
UnionTech - UOS - Unity Operating System 36 1
Axoft Platform 1 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 48 1
Kaspersky OS 142 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 32 1
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 6 1
Прибочий Михаил 44 3
Бархатов Вячеслав 8 2
Фефелов Владислав 15 1
Степанишин Вадим 9 1
Сухов Алексей 11 1
Jokinen Antti - Йокинен Антти 1 1
Kalinowska Barbara - Калиновска Барбара 2 1
Taihua Deng - Тайхуа Дэн 4 1
Beaumont Paul - Бомонт Пол 5 1
Земков Сергей 159 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 7
Европа Восточная 3119 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 4
Европа 24563 3
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 237 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 502 2
Польша - Республика 1997 2
Венгрия 847 2
Чехия - Чешская Республика 1328 2
Европа Центральная 275 1
Казахстан - Республика 5761 1
Азия - Азиатский регион 5709 1
Армения - Республика 2362 1
Беларусь - Белоруссия 5984 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1342 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Узбекистан - Республика 1857 1
Америка Латинская 1868 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Таджикистан - Республика 902 1
Монголия 363 1
Россия - СФО - Омская область 725 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17975 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13522 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1807 1
Америка Южная 867 1
Канада 4970 1
Турция - Турецкая республика 2470 1
Украина 7757 1
Европа Западная 1488 1
Греция - Греческая Республика 993 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 1
Сербия - Республика 353 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 119 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7249 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50702 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31404 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2884 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6863 1
Энергетика - Energy - Energetically 5448 1
Аренда 2558 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8175 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2322 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2976 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9975 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4277 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 2
Gartner - Гартнер 3595 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
