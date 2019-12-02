В Axoft сменился генеральный директор

Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft сообщил о смене генерального директора (CEO). Преемником Михаила Прибочего станет Вячеслав Бархатов, который с 2011 г. занимает в компании позицию директора по продажам.

За последние 10 лет Axoft под управлением Прибочего удавалось показывать положительную динамику бизнеса от 18 до 25% из года в год, что выше показателей ИТ-рынка, и трансформироваться в сервисного ИТ-дистрибутора. В 2019 г. компания вошла в ТОП-15 «Крупнейших поставщиков SaaS-решений» по версии CNews Analytics, спустя всего три года после запуска облачного направления Axoftсloud.

Команда Axoft во главе с новым генеральным директором – Вячеславом Бархатовым – продолжит работу по повышению эффективности и прогнозируемости бизнеса, усилению сервисных возможностей компании, развитию ключевых для рынка направлений: кибербезопасности, Cloud, импортозамещения, ИТ-инфраструктуры, практик Opensource и Devops. Будет последовательно реализована стратегия разделения бизнеса на проектный и транзакционный за счет повышения уровня автоматизации бизнеса на базе платформы Axoft Platform. Кроме того, команда планирует использовать 15-летний опыт развития партнерского ИТ-канала в России и регионе ВЕЦА, масштабируя бизнес в странах дальнего зарубежья. В настоящий момент компания присутствует в девяти странах: России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Монголии. В ближайшие годы Axoft намерен открыть несколько офисов – в Азии, Латинской Америке и Европе.

Вячеслав Бархатов присоединился к омской команде Axoft в 2007 г. в качестве менеджера по продажам, в 2008 г. возглавил местный офис. В 2011г. он был приглашен в московский офис на позицию директора по продажам и вплоть до сегодняшнего дня успешно занимал эту должность.

«Возглавить такую компанию, как Axoft, – это честь для меня. Я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы обеспечить преемственность тех идей и ценностей, которые заложил Михаил за последние 10 лет, и которые я искренне разделяю. А задача наша точно сформулирована и зафиксирована в качестве миссии компании – быть лучшим партнером по дистрибуции для всех участников ИТ-рынка. Мы будем вместе идти к этой, безусловно, амбициозной цели», – сказал Вячеслав Бархатов.

Михаил Прибочий занимал должность генерального директора Axoft с конца 2009 г. Первые пять лет в задачи Михаила входило построение устойчивого и растущего бизнеса в России и регионе ВЕЦА. Позже его внимание было направлено на усиление сервисной модели ИТ-дистрибуции, в том числе на развитие облачной дистрибуции и расширение технических компетенций, а также выход на зарубежные рынки. До прихода в Axoft Михаил имел многолетний стаж работы в ИТ-сфере, в госструктурах в области безопасности, в известном системном интеграторе «Айти. Информационные технологии», позже – в эксклюзивном дистрибуторе Trend Micro в России и СНГ. На должность генерального директора Axoft Михаил перешел из компании Associates Distribution с позиции директора по дистрибуции.