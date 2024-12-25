Алексеев Евгений
Алексеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Ким Дмитрий 60 2
|Козлов Михаил 174 2
|Соколюк Валерий 31 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Солнцев Михаил 8 2
|Сухова Ольга 4 2
|Денисова Наталья 8 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Ларина Ирина 5 2
|Стеценко Александр 4 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Тугина Елена 3 2
|Дробот Елена 11 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Сорокин Алексей 15 1
|Николаев Алексей 16 1
|Огородников Антон 7 1
|Граборов Антон 16 1
|Смирнова Наталья 11 1
|Верниковская Наталья 5 1
|Ахапкина Татьяна 3 1
|Филиппская Екатерина 5 1
|Усевич Мария 5 1
|Антонова Мария 1 1
|Конохов Алексей 1 1
|Шукис Жанна 3 1
|Баукова Наталья 10 1
|Буланкин Сергей 12 1
|Николаев Константин 13 1
|Краснова Анна 6 1
|Скляров Евгений 5 1
|Харченко Сергей 5 1
|Анохина Евгения 5 1
|Выдыш Евгений 3 1
|Ковалева Евгения 2 1
|Фролова Елена 3 1
|Бессонов Максим 1 1
|Сорокин Александр 6 1
|Курбакова Людмила 5 1
|Мруз Сергей 3 1
|РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
|ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 6 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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