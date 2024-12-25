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Алексеев Евгений



25.12.2024 3D-лекала для платья: в МФТИ разработали цифровую платформу для дизайнеров одежды  1
18.04.2024 ОДК подключит около полутысячи станков к промышленному интернету вещей в 2024 году 1
10.04.2024 «Ростех» внедряет технологии дополненной реальности при сборке авиадвигателей 1
23.01.2024 «Ростех» внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске 1
12.10.2023 «Ростех» создает более 20 «умных» цехов по производству авиадвигателей для гражданской авиации 1
12.09.2023 «ОДК-Сатурн» внедрил новую цифровую платформу для поддержки заказчиков своей продукции 1
06.04.2023 «Ростех» начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей 1
17.11.2022 ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона» 1
07.11.2022 «ОДК-Сатурн» завершил второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех» 1
16.12.2015 Рекламное агентство Premium установило систему Xerox Versant 80 Press 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
20.07.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
10.01.2012 «МРСК Северо-Запада» рассчитывает зарплату и управляет персоналом с помощью решения «1С» 1
06.04.2011 «Астерос» расширяет систему телефонной связи для Страховой группы МСК 1
05.04.2011 «Астерос» расширяет систему телефонной связи для «Страховой группы МСК» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Алексеев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Цифра ГК 2426 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
8213 1
Xerox 1139 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО 5 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 8
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 8
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Ингосстрах СПАО 421 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Русский стандарт Банк 441 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
ВТБ Страхование 61 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Связной Банк 104 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 959 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 28 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 2
Avaya Proactive Contact 14 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 1
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 1
Citi - CitiPhone 4 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
МФТИ - Redress - Цифровая платформа для дизайнеров одежды 1 1
Ким Дмитрий 60 2
Козлов Михаил 174 2
Соколюк Валерий 31 2
Строгалин Алексей 3 2
Солнцев Михаил 8 2
Сухова Ольга 4 2
Денисова Наталья 8 2
Анисимова Ольга 5 2
Ларина Ирина 5 2
Стеценко Александр 4 2
Емельченков Сергей 140 2
Тугина Елена 3 2
Дробот Елена 11 1
Кузнецов Александр 123 1
Сорокин Алексей 15 1
Николаев Алексей 16 1
Огородников Антон 7 1
Граборов Антон 16 1
Смирнова Наталья 11 1
Верниковская Наталья 5 1
Ахапкина Татьяна 3 1
Филиппская Екатерина 5 1
Усевич Мария 5 1
Антонова Мария 1 1
Конохов Алексей 1 1
Шукис Жанна 3 1
Баукова Наталья 10 1
Буланкин Сергей 12 1
Николаев Константин 13 1
Краснова Анна 6 1
Скляров Евгений 5 1
Харченко Сергей 5 1
Анохина Евгения 5 1
Выдыш Евгений 3 1
Ковалева Евгения 2 1
Фролова Елена 3 1
Бессонов Максим 1 1
Сорокин Александр 6 1
Курбакова Людмила 5 1
Мруз Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 114 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 5
Энергетика - Energy - Energetically 5085 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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