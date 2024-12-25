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МФТИ Redress Цифровая платформа для дизайнеров одежды



25.12.2024 3D-лекала для платья: в МФТИ разработали цифровую платформу для дизайнеров одежды  1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:

ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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