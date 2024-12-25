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3D-лекала для платья: в МФТИ разработали цифровую платформу для дизайнеров одежды 

Предложенное технологическое решение инноваторами из МФТИ упрощает процесс создания рекламных материалов. Авторы смогут генерировать виртуальные каталоги одежды, а также создавать подиумы для цифровых моделей. Проект получил название Redress. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Разработка — ответ на вызовы, стоящие перед индустрией моды. Во-первых, ускорить цикл производства предметов одежды: системы 3D- моделирования сокращают время на создание и представление одежды, исключая необходимость в физических образцах. Во-вторых, использование диджитал-инструментов оптимизирует процесс съемок: использование виртуальных моделей и подиумов позволяет снизить затраты на традиционные фотосессии и привлечением моделей. По мнению автора проекта, студентки ФАКТ МФТИ Евгении Алексеевой, использование цифровых инструментов должно демократизировать модный бизнес.

«Использование digital-платформы поможет креаторам из удаленных регионов, не имеющим доступа к профессиональным студиям и моделям, создавать качественные рекламные материалы», — уточняет Евгения Алексеева.

Чтобы создать рекламный креатив на виртуальной платформе, дизайнеру необходимо выполнить несколько операций. Первый шаг — загрузка на платформу цифровые лекала. Эти данные система обрабатываются с помощью компьютерных алгоритмов, преобразуя лекала в 3D-модели одежды. Далее автор может «примерить» платья, футболки и брюки на цифровых моделей и «поставить» их на виртуальный подиум, отрегулировав на площадке освещение.

«Также дизайнеры смогут подобрать подходящую позу и анимацию для модели. Эта функция позволят создавать динамичные сцены. После завершения дизайна, конечный продукт может быть экспортирован как изображение или видео в рекламных материалах, каталогах или онлайн-магазинах», — сказали разработчики проекта, студенты ФАКТ МФТИ Максим Шевелькин и Егор Сливяк.

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Цифровизация

Платформа будет реализована как веб-сайт, функционал которой разработчики планируют дополнить возможностью интеграции с популярными онлайн-магазинами и рекламными агентствами. Команда проекта состоит из четырех студентов четвертого курса МФТИ: Евгении Алексеевой, Егора Сливяка, Максима Шевелькина и Дмитрия Дерюгина.

Проект по созданию виртуальной платформы Redress получил финансирование в размере 1 млн руб. от федерального Фонда содействия инновациям.

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