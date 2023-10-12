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Цифровизация
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«Ростех» создает более 20 «умных» цехов по производству авиадвигателей для гражданской авиации

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») создает на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» систему управления производством «Умный цех» на основе Big Data и промышленного интернета вещей. В единую информационную систему будут объединены 23 цеха, первым к комплексу уже подключен центр компетенций, изготавливающий лопатки газотурбинных двигателей. Проект реализуется в рамках подготовки крупносерийного производства двигателей ПД-8 для авиалайнеров SJ-100. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Цифровизация мощностей, идущая в партнерстве с ГК «Цифра», обеспечит рост производительности за счет повышения эффективности работы оборудования и персонала.

При внедрении «Умного цеха» созданы 60 автоматизированных рабочих мест. Платформа регистрирует оператора, выдает сменное задание, фиксирует состояние и загрузку оборудования, отображает текущее и расчетное время изготовления деталей или сборки узлов, наличие материалов и качество продукции. В единый комплекс интегрированы более 20 информационных систем.

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Фото: Ростех
Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» стало пилотной площадкой для внедрения

«Компании «Ростеха» решают масштабные задачи в области гражданского авиастроения. Загрузка предприятий и объемы выпуска продукции в ближайшее время вырастут кратно, что требует новых подходов к управлению производством. Пилотной площадкой для внедрения системы «Умный цех» стал рыбинский «ОДК-Сатурн», который до 2030 г. должен произвести порядка 300 силовых установок ПД-8 для импортозамещенного лайнера SJ-100. К платформе уже подключено производство лопаток, в дальнейшем к ней будут подключены все 23 цеха предприятия, которые будут работать в едином цифровом пространстве. Ожидаемые результаты – повышение эффективности оборудования и рост производительности», – сказал директор по цифровой трансформации «Ростеха» Андрей Комаров.

Платформа создает единое информационное пространство для руководителей всех уровней – от мастера до директора производства. Она позволяет принимать управленческие решения на основе данных объективного контроля и бизнес-аналитики, сформированной с помощью «умных» систем.

«Умный цех» представляет собой универсальное комплексное решение на основе отечественных продуктов. Для этого проекта мы объединили систему мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер» и нашу флагманскую платформу для управления производством ZIIoT (Zyfra Industrial IoT Platform). Она является базовым цифровым слоем. Улучшить работу производственных подразделений – такая перед нами стояла задача. Мы ее решили за счет целого комплекса мер: использовали потенциал мониторинга, обеспечили интеграцию информационных систем и интерпретацию данных», – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

«Умный цех» хранит, структурирует и анализирует большие объемы производственных данных, контролирует обеспеченность заказа перед запуском и сроки исполнения. Также используется инструмент анализа качества нормативно-справочной информации, поступающей в платформу. Руководитель получает действенный инструмент управления в виде 10 витрин данных по основным цеховым процессам, по каждому из которых сформировано от 7 до 14 аналитических панелей для выработки управленческих решений.

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«Реализованный проект является важным звеном в построении цифрового фундамента высокотехнологичной компании. Команда проекта сделала возможным переход от «внимательного» производства к системе проактивной поддержки на основе данных. Удалось исключить человеческий фактор при получении и обработке информации с производственного ресурса – станок, материалы, персонал, качество. Теперь на всех уровнях управления используются нескомпрометированные данные, без человеческого фильтра в реальном масштабе времени», – сказал директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Реализация проекта стала возможной за счет привлечения грантовой поддержки Российского фонда развития информационных технологий. Привлечение финансирования осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России».

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.

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