Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Ростех» начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей

«Объединенная двигателестроительная корпорация» «Ростеха» внедрила новый способ люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий. Новый метод рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» также позволил автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок и включает в себя использование алгоритмов обработки изображений.

Новый способ автоматизированного люминесцентного контроля обеспечивает съемку всех поверхностей детали, поиск дефектов, расчет их геометрических характеристик, классификацию и определение годности изделия согласно нормативной документации. Данный способ позволяет выявлять все типы дефектов, в том числе трещины, корольки, спаи и др. Применение этого метода контроля в технологическом производственном процессе повышает точность и достоверность получаемых результатов.

Дополнительным эффектом от применения данного способа является формирование «цифрового следа» изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса с целью его оптимизации.

«Мы активно отрабатываем различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции. Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу», – отметил директор по информационным технологиям «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС»

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

«Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще