МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань

МТС, цифровая экосистема, запустила цифровой проект, направленный на поддержку круизного туризма в регионах России – «Волжские истории». Серия бесплатных аудиогидов в формате мини-спектаклей будет стартовать с пристаней городов, расположенных на Волге. Первый речной аудиомаршрут появился в июне в Самаре. А новый аудиогид серии будет сопровождать туристов и жителей региона из Чебоксар по Волге в сторону Казани и Нижнего Новгорода. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Серия интерактивных гидов «Волжские истории» расскажет о жизни на волжских берегах – от основания первых городов до наших дней. Экскурсии сделаны в формате аудиоспектаклей с яркими актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в различные исторические эпохи. При создании аудиогидов МТС сотрудничала с местными жителями и краеведами, поэтому в текстах переплетаются исторические факты и народные легенды. При этом в путеводителе есть информация не только о центральных городах регионов, но и о малых деревнях и селах, расположенных вдоль следования морских судов по Волге.

Так, он описывает, у кого и зачем император Петр Первый гостил в Чебоксарах, где Екатерина Великая обронила золотую ложечку, почему известный русский математик Николай Лобачевский прикупил себе домик на берегу Волги. Расскажет цифровой экскурсовод МТС и о том, как купцы из Козловки налаживали торговые связи с зарубежьем, а чебоксарский купец отстроил шикарный особняк для любимой жены-иностранки.

Аудиоэкскурсии можно послушать в поездках на круизных и прогулочных речных теплоходах, скоростных пассажирских судах - для этого нужен только смартфон и наушники. Гид бесплатный и доступен абонентам всех операторов в приложении МТС Live в разделе «Онлайн». Туристы круизных теплоходов могут отсканировать QR-код, ведущий на аудиоспектакль, прямо перед отплытием из Чебоксар – с информационной стойки, расположенной на причале для экскурсионных кораблей, а затем слушать аудиогид в своем путешествии по Волге.

«Сегодня цифровая экосистема МТС предоставляет множество возможностей, чтобы повысить качество, безопасность и доступность массового отдыха. Мы не только развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья МТС Travel, но и предлагаем путешественникам возможность самостоятельно спланировать свой досуг. Наши онлайн-путеводители подскажут, чем туристу будет интересно заняться в регионе: можно выбрать культурное событие и купить на него билеты через приложение МТС Live, а цифровые аудиогиды МТС помогут организовать качественное насыщенное путешествие. Уникальный подход к созданию цифровых гидов в связке с краеведами, местными жителями и сценаристами помогает нам создавать туристический продукт, который максимально отражает колорит и особенности маршрута», — отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

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Путеводитель «Волжские истории: Самара» работает на самых популярных речных маршрутах города: из Самары вверх по Волге – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и для тех, кто направляется круизом в Нижний Новгород.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.