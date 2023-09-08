Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань

МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатный туристический аудиогид об истории и достопримечательностях городов и сел Ульяновской области, расположенных на Волге. Он будет сопровождать туристов и жителей региона в речных прогулках из Ульяновска в Казань и Самару. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерактивный гид от МТС «Волжские истории: Ульяновск» состоит из двух аудиоэкскурсий – до Казани и до Самары. Каждая из них длится около часа и рассказывает о жизни на волжских берегах – от первых поселений до наших дней. Новый гид сделан в формате аудиоспектакля с яркими актерскими вставками и звуковыми эффектами, погружающими в различные исторические эпохи. Онлайн-путеводитель рассказывает о старинном Симбирске, о том, где на волжских берегах венчался писатель Алексей Толстой, какие легенды о сокровищах рассказывают жители Сенгилея, почему село Ундоры в 19 веке считалось значимым культурным центром края, и когда Старая Майна стала «старой».

Виртуальной экскурсией во время речной прогулки из Ульяновска в Казань могут бесплатно воспользоваться абоненты любого оператора. Достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Волжские истории: Ульяновск» и включить его. Еще один способ — отсканировать QR-код, ведущий на экскурсию, с информационной таблички, установленной на речном вокзале Ульяновска, а затем слушать волжские истории во время речной прогулки.

«По данным аналитики МТС Travel, этим летом турпоток в Татарстан вырос на 12% год к году. Гостеприимство жителей республики стало уже неким брендом. При этом татарстанцы сами - активные путешественники и вносят большой вклад в развитие внутреннего туризма. Чтобы получить яркие впечатления и отдохнуть, необязательно ехать далеко и надолго – у наших соседей по Поволжью тоже есть на что посмотреть. Чтобы повысить качество отдыха, где бы он не проходил, мы в МТС не только заботимся о качестве связи, но и развиваем удобную онлайн-платформу для бронирования жилья, создаем бесплатные туристические аудиогиды. К примеру, запущенный в июле автомобильный онлайн-гид из Казани в Болгар прослушали уже несколько тысяч человек. Мы надеемся, наши речные гиды по Волге станут такими же популярными у любителей путешествий», - сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

«В конце августа между Казанью и Ульяновском стартовали регулярные перевозки на теплоходе «Метеор». Это значимое событие для развития туристической привлекательности региона. Уверен, что запуск аудиогида, рассказывающего про историю и достопримечательности области на ее волжских берегах, поможет сделать речное путешествие для горожан и туристов ярким и запоминающимся. МТС реализует масштабный социальный проект, который актуален для нашей области, особенно в преддверии 375-летия Ульяновска и одновременно с запуском водного сообщения с Татарстаном», - отметил директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.

Аудиоспектакль в Ульяновске входит в серию интерактивных аудиогидов от МТС «Волжские истории». Летом 2023 г. они заработали на популярных речных маршрутах по Волге в Самаре, Чебоксарах, Волгограде. Аудиоэкскурсии сопровождают туристов на круизных и прогулочных теплоходах и скоростных пассажирских судах и доступны для абонентов всех операторов связи.

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации
Облака

По данным Российского союза туриндустрии, в 2022 г. рост круизного турпотока составил 25-30% по сравнению с 2021 г., а общее количество туристов на реках России составило порядка 600 тыс. человек.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше

Европа сняла санкции с экс-главы Ozon

У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства

Мир захлестнула волна поддельных процессоров Intel. Под видом топовых чипов продают слабые модели

МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий

«VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще