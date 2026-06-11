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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Ульяновская область Старомайнский район Старая Майна

Россия - ПФО - Ульяновская область - Старомайнский район - Старая Майна

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Гигантский российский ритейлер арендует на год рой БПЛА, чтобы заменить курьеров в доставке 1
08.09.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань 1
24.07.2020 Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux 1
24.09.2014 МТС улучшила качество связи в 110 населенных пунктах Ульяновской области 1
24.04.2007 «Скай-Линк Петербург» открыл роуминг в Ульяновске 1
09.03.2007 «Скай-Линк» открыл роуминг в Ульяновске 1
20.11.2006 Обнаружен самый древний "живой" поселок Поволжья 1
20.11.2006 Обнаружен самый древний "живой" поселок Поволжья 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ульяновская сотовая связь 9 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Омская сотовая связь 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2900 1
Россети Ленэнерго 1698 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29494 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2617 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 1
АИБС - Автоматизированная информационно-библиотечная система 11 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4003 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6395 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26436 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17749 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2176 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7522 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1142 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6134 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2716 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12750 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Linux OS 11353 1
Microsoft Windows 16743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 110 1
Шакиров Марат 61 1
Пелькин Алексей 1 1
Толстой Алексей 3 1
Ильин Денис 9 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 527 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 668 4
Россия - РФ - Российская федерация 163792 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Новоульяновск 4 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 314 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3396 1
Армения - Республика 2429 1
Беларусь - Белоруссия 6227 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1263 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1172 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 470 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 433 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 686 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 997 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11128 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5948 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 1
NEWSru.com 229 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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