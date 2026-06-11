Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Ульяновская область Старомайнский район Старая Майна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1698 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
|Linux OS 11353 1
|Microsoft Windows 16743 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 110 1
|Шакиров Марат 61 1
|Пелькин Алексей 1 1
|Толстой Алексей 3 1
|Ильин Денис 9 1
|Мылицын Роман 111 1
|NEWSru.com 229 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.