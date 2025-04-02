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Ильин Денис



02.04.2025 «Т1 Сервионика» поддерживает более 14 тыс. устройств в офисах «Билайна» по всей России 1
08.09.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Ульяновск-Казань 1
06.07.2020 Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть «Ростелекома» 1
15.04.2020 «Почта России» доставит посылки Aliexpress Plus на дом бесплатно 1
29.11.2019 Почта России и Itsumo запустили онлайн-магазин для продажи японских товаров 1
05.03.2019 Продажи мобильных устройств в салонах «Ростелекома» выросли в 15 раз 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ильин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9828 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 2
Samsung Electronics 10321 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
Huawei 3979 1
Xiaomi 1777 1
Apple Inc 12200 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Kingston Technology 198 1
Sony 6561 1
SanDisk 320 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Samsung - Harman - JBL 221 1
Canyon Technology Group 51 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Deppa 4 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 726 1
Почта России ПАО 2136 2
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Itsumo 2 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Евросеть 1412 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4460 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20898 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28108 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7713 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8244 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5164 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12208 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6935 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2364 1
Аксессуары 3938 1
Управляемость - Manageability 1746 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 177 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5368 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11345 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2556 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 459 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 442 1
Honor 9 - Серия смартфонов 43 1
Huawei Y - Серия смартфонов 21 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 77 1
Майстренко Игорь 46 1
Голещихин Денис 16 1
Sakamot Mamoru - Сакамото Мамору 2 1
Шакиров Марат 61 1
Толстой Алексей 3 1
Ельцов Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Азия - Азиатский регион 5582 1
Япония 13332 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
Европа 21861 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2702 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 622 1
Армения - Республика 2306 1
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Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4729 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6482 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2525 1
Философия - Philosophy 451 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 131 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 602 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5251 1
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Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 856 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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