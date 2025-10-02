Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

«Билайн» усиливает связь в офисах продаж с помощью собственных фемтосот

Компания «Билайн бизнес» запустила проект по установке собственных фемтосот в точках продаж.

Фемтосотами будут оснащены несколько сотен точек продаж «Билайна» по всей территории России. Решение позволит клиентам использовать связь и высокоскоростное интернет-подключение в офисах компании, что особенно актуально в бетонных бизнес-центрах и на удаленных объектах, где обычный сигнал с вышек часто не справляется.

Фемтосоты «Билайн бизнес» — это компактные станции сотовой связи, которые обеспечивают стабильное соединение внутри помещений, подключаясь к сетям «Билайна». Например, они подходят для офисных центров или удаленных складских помещений с толстыми стенами, где покрытие осложнено большим расстоянием от базовых станций и вышек.

Исследование: как применяются в России low-code платформы
Бизнес

Сергей Цаун, директор департамента продуктов передачи данных, сказал: «Проект установки фемтосот в офисы «Билайна» — еще одно подтверждение уверенности «билайн бизнес» в собственных продуктах. Мы используем собственные фемтосоты для обеспечения связи на критически важных объектах. Это позволяет нам не только на практике убедиться в надежности и эффективности наших решений, но и продемонстрировать их нашим клиентам прямо в стенах офисов продаж».

Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом, отметил: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы время, проведенное в точках обслуживания «Билайн», было комфортным и продуктивным для наших клиентов. Уверенное покрытие в офисе позволяет им пользоваться мобильным приложением «Билайн», принимать важные звонки и быстро решать вопросы, не прерывая разговор из-за плохого сигнала. Уверенная связь — это не роскошь, а стандарт качества обслуживания».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще