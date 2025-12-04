Разделы

Голещихин Денис


СОБЫТИЯ


04.12.2025 Т2 в 10 раз сократила затраты на обработку рекламных материалов благодаря ИИ-системе 1
16.10.2025 Т2 и «АльфаСтрахование» запустили программу для защиты от рисков телефонного мошенничества 1
08.10.2025 Т2 устанавливает биотерминалы в салонах по всей стране 1
18.06.2025 Т2 разработала собственный ИИ-модуль для проверки рекламных материалов компании 1
30.07.2024 Клиенты могут купить SIM-карты Tele2 с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов 1
30.05.2024 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера» 1
06.10.2022 Салоны связи «Ростелекома» закрываются по всей стране. Сеть ликвидируется, сотрудники попали под сокращение 1
20.09.2022 Клиенты Tele2 смогут изготовить защиту на смартфон по любым параметрам 1
24.06.2022 Клиентам доступна бесконтактная оплата через СБП в 500 салонах связи Tele2 1
14.06.2022 Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов 1
09.12.2021 «Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи 1
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
07.07.2021 Интеллектуальная система видеонаблюдения улучшит сервис в салонах Tele2 1
20.01.2021 «Ростелеком» открыл флагманский салон связи нового формата в Москве 1
15.12.2020 Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов 1
06.07.2020 Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть «Ростелекома» 2
23.12.2019 Tele2 запустил сервис по цифровой защите смартфона 1
24.10.2019 Tele2 предложил клиентам телемедицинский сервис 1
26.11.2018 Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170% 1
07.07.2011 «Евросеть»: продажи автомобильных видеорегистраторов в СЗФО за месяц выросли в 4,5 раза 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Голещихин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 16
Ростелеком 10306 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 1
Apple Inc 12628 1
ТелеМед 14 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
МегаФон 9892 1
8983 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Telegram Group 2571 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 11
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 4
Евросеть 1417 2
ТелеМед - Школа здоровья 8 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Т-Банк - Тинькофф кредит брокер 3 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
Наушники - Headphones 4299 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 586 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Аксессуары 4132 2
Видеокамера - Camcorder 2326 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 248 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 676 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Digma VR - Digma FreeDrive - серия видеорегистраторов 11 1
Apple Lighting 86 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
StayInTouch 3 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Rakuten Viber 650 1
Apple - App Store 3008 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
Apple iPad 3936 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Apple iPod 1550 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Переплавка 3 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Майстренко Игорь 46 2
Зайцев Максим 7 1
Сидоров Игорь 3 1
Агафонов Илья 1 1
Эмдин Сергей 69 1
Жижикин Игорь 32 1
Скворцова Светлана 12 1
Кананыхин Роман 5 1
Патока Андрей 110 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Ильин Денис 8 1
Осеевский Михаил 332 1
Лебедев Артемий 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 510 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Грузия 1282 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 510 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 515 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases 9 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 3 1
Forbes - Форбс 910 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАНХиГС - Дальневосточный институт управления - Дальневосточная государственная академия экономики и управления 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
