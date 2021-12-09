«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи

«Ростелеком» запустил новую интеллектуальную систему речевой аналитики в салонах связи. Высокотехнологичное решение для цифрового мониторинга качества обслуживания клиентов, как рассказали CNews в компании, позволяет получать автоматизированную аналитику диалогов между посетителями и сотрудниками салонов, эффективно управлять бизнес-процессами и повышать качество клиентского сервиса.

Для оценки качества работы консультантов в салонах «Ростелекома» используются специальные аудиобейджи. Гаджеты помогают автоматически распознавать речь с помощью технологий искусственного интеллекта. Система анализирует транскрипцию речи сотрудника торговой точки по ключевым бизнес-метрикам: решение основного вопроса, удовлетворенность клиента ответом консультанта, информирование об актуальных промоакциях, знакомство с «Личным кабинетом» и другие параметры. Также устройство позволяет оценить вежливость, нацеленность на решение вопроса клиента, использование слов-паразитов.

На первом этапе система установлена в 12 крупнейших центрах продаж и обслуживания «Ростелекома»: в Москве, Владикавказе, Волгограде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сургуте, Тюмени, Ханты-Мансийске и Чите. Остальные салоны будут оснащены аудиобейджами в течение первого полугодия 2022 г.

Внедрение речевой аналитики позволяет постоянно повышать профессионализм сотрудников розничной сети, уровень удовлетворенности клиентов обслуживанием в салонах и готовность рекомендовать услуги компании. Коммерческий эффект заключается в росте продаж.

При внедрении системы был учтен опыт ее эксплуатации в рознице Tele2. Летом 2019 г. в рамках пилотного проекта был собран и систематизирован необходимый объем аналитики и эксплуатационных данных, что позволило усовершенствовать ряд технологических решений. В частности, в систему были интегрированы новые функции аналитики и более точного распознавания речи, внедрены аудиобейджи с цифровым дисплеем. До пилотного проекта Tele2 системы речевой аналитики использовались только в контакт-центрах.

«“Ростелеком” разрабатывает и предоставляет клиентам самые современные цифровые решения. В центрах продаж и обслуживания компания предлагает протестировать и приобрести высокотехнологичные услуги. Важную роль в этом процессе играет качество взаимодействия наших сотрудников с клиентами. Компетентность, вежливость, готовность помочь и эмпатия делают процесс общения комфортным и позитивным. В результате посетитель салона принимает потребительское решение в комфортной обстановке и готов рекомендовать компанию своим близким, друзьям и знакомым», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

«Ростелеком» также применяет систему речевой аналитики и в В2В-сегменте. Компания предлагает своим клиентам продукт «Аналитика речи» — сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Он доступен при подключении услуги «Виртуальная АТС» от «Ростелекома».