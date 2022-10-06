Салоны связи «Ростелекома» закрываются по всей стране. Сеть ликвидируется, сотрудники попали под сокращение

«Ростелеком» полностью избавляется от сети салонов связи и ликвидирует дочернюю компанию, управляющую ими и существующую с 2004 г. Все услуги перенесены в онлайн. Штат «дочки» составляет почти 2200 человек. Часть работников были переведены на новые должности в других компаниях оператора, а часть выбрали сокращение. Другие операторы тоже оптимизируют свои розничные сети, но далеко не такими радикальными методами.

«Ростелеком» остался без салонов связи

Оператор связи «Ростелеком» полностью сворачивает свою сеть розничных салонов, пишет Forbes со ссылкой на неназванный источник, приближенный к компании. Сеть будет ликвидирована, а компания «Ростелеком – розничные системы», занимающаяся ее развитием – закрыта.

К моменту выхода материала в России насчитывалось около 800 точек продаж «Ростелекома». Но присутствовали они далеко не во всех регионах – в 79 из 85.

По списку услуг, которые салоны «Ростелекома» предоставляли посетителям, они не отличаются от салонов других крупных операторов связи. В них обслуживаются как физлица, так и организации, которые могут посетить такой салон, например, для покупки SIM-карты или нового смартфона.

Представители Ростелекома подтвердили CNews факт скорого закрытия всех салонов.

Онлайн победил

Как сообщили CNews представители «Ростелекома», закрытие всей сети салонов связи оператора – это следствие переноса всех предоставляемых ими услуг в формат дистанционного обслуживания. Другими словами, акцент будет сделан на цифровые каналы взаимодействия с клиентам – как с действующими, так и с потенциальными.

В «Ростелекоме» утверждают, что большинство клиентов не заметят исчезновения салонов связи

В «Ростелекоме» заявили CNews, что в настоящее время содержание сети салонов не приносит сколько-нибудь ощутимой выгоды компании. Из 100% клиентов лишь 0,01% отдают предпочтение именно им, тогда как всех остальных вполне устраивает онлайн-взаимодействие с оператором связи.

«Учитывая, что решение всех вопросов возможно без физического посещения салонов связи, их наличие теряет свою актуальность и экономическую целесообразность, – сообщили CNews в «Ростелекоме». – Переход к новой модели клиентского сервиса длился несколько лет, центры продаж и обслуживания закрывались постепенно, и в октябре 2022 г. будут закрыты последние салоны».

Но есть и другая причина уничтожения сети. По данным источника Forbes, у компании возникли различные трудности после 24 февраля 2022 г. В чем именно они выразились, он не уточнил.

Упразднить сеть за два месяца

Судя по всему, отказ «Ростелекома» от салонов и закрытие своей «дочки» не были спонтанным решением или вынужденным шагом, спровоцированным нынешней ситуацией в стране, развернувшейся после 21 сентября 2022 г. Как пишет Forbes, процесс начался еще в августе 2022 г. и должен завершиться до конца октября 2022 г.

Судьба помещений, в которых располагаются (или располагались) точки продаж «Ростелекома», уже известна. «Практически все салоны располагаются на площадях, принадлежащих компании «Ростелеком». Освободившиеся помещения будут сданы в аренду, выставлены на продажу или задействованы под собственные нужды», – сообщили CNews в «Ростелекоме».

По информации «Контур.фокуса», компания «Ростелеком – розничные системы» существует с октября 2004 г. она на 1% принадлежит ЗАО «Амт» и на 99% ОАО Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». Уставный капитал – 10,1 тыс. руб., гендиректор – Денис Голещихин (с июля 2020 г.).

По итогам 2021 г. компания получила чистый убыток 83,1 млн руб. при выручке 4,2 млрд руб.

Что с сотрудниками

На момент публикации материала в компании числилось 2155 человек (данные «Контур.фокус»). Представители «Ростелекома» заявили CNews, что на самом деле в настоящее время численность персонала розничной сети составляет лишь несколько сотен человек по всей России. Они подчеркнули, что сокращение штата не было внезапным и резким и осуществлялось последовательно.

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности Импортозамещение

По их словам, часть работников заняли вакантные должности в других дочерних компаниях «Ростелекома» или в партнерских сетях, не уточнив, сколько именно человек воспользовались данной возможностью. «Мы предлагаем трудоустраиваться на должности оператора контактного центра, инсталлятора, специалиста сервисной поддержки, в том числе с возможностью дистанционной работы, и пр.», – заявили представители оператора.

Часть сотрудников предпочли попасть под сокращение. Таких, сообщил источник Forbes, набралось несколько десятков, и всем и была обещана выплата выходного пособия в размере нескольких окладов.

Другие операторы не отстают

Оптимизацией своих розничных сетей занимаются и другие крупные российские операторы связи, но из них пока лишь «Ростелеком» решился на полное ее упразднение. Например, «Мегафон» и Yota в октябре 2022 г. приняли решение об объединении своих сетей.

Как сообщал CNews, процедура будет завершена в течение 2023 г. Цель «Мегафона» и Yota заключается в повышении эффективности розницы, снижении расходов на нее на треть и увеличении трафика в салонах. При этом оба оператора скрывают актуальное количество имеющихся у них точек продаж – на запрос CNews представители Yota не отреагировали, а в «Мегафоне» заявили, что не раскрывают эти данные.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык Инновации для промышленности

Тем временем оператор МТС намерен радикально подойти к вопросу оптимизации своей розничной сети. Еще в августе 2022 г. CNews писал, что он намерен сократить часть салонов. Причина ровно та же, что и у «Ростелекома» – россияне все реже посещают такие салоны, предпочитая взаимодействовать с оператором в режиме онлайн.

В целом, закрытие салонов операторов связи длится годами. МТС занимается этим с 2016 г., а «Билайн» подключился к процессу в 2019 г. К тому же он еще в 2020 г. планировал полностью отказаться от своих салонов связи и передать их все единого франчайзи с целью сокращения убытков.

«Мегафон» включился в эту гонку в 2017 г., сразу взяв высокий темп. Если к концу 2016 г. в сеть оператора входило 4500 салонов (из них 2500 по франшизе), то в период с января по март 2017 г. их стало меньше примерно на 400.

В схожем направлении движется и Tele2. По итогам I квартала 2021 г. у него было около 2600 салонов – на 5% меньше, чем в IV квартале 2020 г. На тот момент вся сеть точек продаж Tele 2 состояла из салонов, открытых по франшизе.