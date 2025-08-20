Разделы

Фрэш Маркет сеть магазинов Да!


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 Сеть дискаунтеров «ДА!» запускает проект по внедрению цифровой системы по прогнозированию спроса Novo Forecast Enterprise 4
30.07.2024 Клиенты могут купить SIM-карты Tele2 с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов 1
08.09.2023 В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon 1
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ 2
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» 1
28.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!» 2
30.06.2016 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет» 1
09.09.2015 Трансляция с презентации Apple 1
03.09.2013 Развитием новых направлений в ADV/web-engineering займется Антон Терехов 1
22.03.2013 «Да!маркетинг» привез в Россию eCRM-технологию LifecycleMAGIQ 1
11.09.2012 ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг» 1
24.06.2005 "Моя семья" внедряет Microsoft Axapta 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Фрэш Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1281 4
Microsoft Corporation 25014 3
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 192 3
АДВ ГК - ADV/web-engineering - АДВ Технологии 15 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 939 2
Broadcom - VMware 2431 1
Huawei 4086 1
Apple Inc 12368 1
Meta Platforms - Facebook 4492 1
Honeywell 287 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
АТК Консультационная группа 53 1
Veeam Software 322 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3019 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1527 3
Да! - Фреш Маркет 12 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Верный - торговая сеть 302 1
Слата 16 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 26 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Авангард Индустриальный парк 1 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 503 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 262 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 308 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
Лента - Сеть розничной торговли 2201 1
Target Ventures 5 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 28 1
Федеральное казначейство России 1835 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32758 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70117 4
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 478 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2552 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7039 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12644 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7749 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1100 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21697 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7279 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22265 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54682 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10995 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1329 2
Web development - Веб-разработка 298 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3627 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8870 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7490 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6189 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1362 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13041 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1059 1
Lightning 222 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 418 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2720 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3988 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 890 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16533 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21437 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7885 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3213 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 848 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3412 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4579 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26468 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14161 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7249 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9442 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1440 2
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1467 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7211 1
Apple iPad 3894 1
Google Android 14437 1
Apple iOS 8052 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 413 1
Apple Siri - Голосовой помощник 405 1
Microsoft Office 365 965 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 310 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Apple iMessage - Мессенджер 163 1
Apple tvOS 46 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 508 1
Microsoft Surface Pro - планшет 126 1
Apple 3D Touch 60 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 1
Apple iPad Pro 299 1
Apple iSight 70 1
Crossy Road - Компьютерная игра (аркада) 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5604 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 1
Минцифры РФ - Госключ 173 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 40 1
Кочанов Дмитрий 20 2
Соловьев Никита 5 2
Терехов Антон 7 2
Персианов Алексей 4 2
Березин Дмитрий 2 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 385 1
Клочков Алексей 34 1
Карасев Александр 4 1
Федоров Иван 23 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Шацкий Игорь 2 1
Фомиченко Константин 4 1
Казарцев Тимофей 1 1
Голещихин Денис 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 152172 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44796 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18154 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7882 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13463 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 2
Россия - Литвиново 3 2
Европа 24482 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3100 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1601 1
Россия - СФО - Новосибирск 4523 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1423 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 758 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3171 1
Узбекистан - Республика 1818 1
Таджикистан - Республика 892 1
Ближний Восток 3005 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2841 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 936 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1198 1
Таиланд - Королевство 847 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 30 1
Турция - Турецкая республика 2448 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25239 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6053 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5686 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6194 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7693 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19716 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5341 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10384 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53605 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7695 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1010 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 963 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 78 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5791 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4827 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3637 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16990 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50050 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9314 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5145 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5860 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 159 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1410 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5119 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6639 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 1
