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Компьютеризация Клавиатура Чехол-клавиатура Keyboard case



26.02.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи Honor Pad V9 1
22.05.2024 Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС 1
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 1
18.05.2021 Торговая сеть «Пятёрочка» заменила стационарные компьютеры сотрудников на планшеты Samsung 1
07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена 1
11.03.2020 7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM 1
08.10.2018 Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий 1
26.07.2018 Обзор планшета-ноутбука Irbis TW118 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 1
17.04.2018 Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM 1
01.08.2017 7 лучших планшетов на Windows. Выбор ZOOM 1
24.07.2017 Лучшие альтернативы iPad Pro. Выбор ZOOM 1
07.07.2017 Обзор Apple iPad 10.5: полностью новый размер 1
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии 1
21.02.2017 Лучшие планшеты с клавиатурой. Выбор ZOOM 1
31.08.2016 Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10 1
25.05.2016 Обзор планшета iPad Pro 9.7: для серьёзных намерений 1
11.09.2015 Осеннее обновление Apple 1
10.09.2015 Что на самом деле показали на презентации Apple 1
09.09.2015 Трансляция с презентации Apple 1
26.08.2015 DisplayCover - клавиатура с сенсорным дополнением 1
02.12.2013 Российские успехи и новинки Logitech 1
29.10.2013 Logitech добавляет iPad Air защиту и клавиатуру 1
16.06.2013 Первый взгляд на Acer Aspire P3: ультрабук или планшет? 1
16.05.2013 Беспроводная клавиатура и чехол-клавиатура для iPad на солнечных батареях от Logitech позволят забыть о подзарядке 1
26.04.2013 Logitech Ultrathin Keyboard для iPad признан лучшим мобильным аксессуаром года 1
05.02.2013 Logitech Ultrathin Keyboard mini: чехол-клавиатура для iPad mini 1
09.12.2011 Клавиатура и чехол для iPhone 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24678 11
Apple Inc 12154 10
Huawei 3955 9
Samsung Electronics 10294 8
Lenovo Group 2297 6
Intel Corporation 12223 6
Logitech 421 6
ДОК 829 5
Google LLC 11832 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 3
Xiaomi 1755 3
AKG 65 3
Wacom 142 3
HP Inc. 5694 2
Nvidia Corp 3511 2
Meta Platforms - Facebook 4445 2
Dell EMC 5037 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
Amazon Inc - Amazon.com 3015 1
Nintendo 760 1
ZTE Corporation 749 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Toshiba Corporation 2931 1
Oculus VR 73 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 937 1
Lenovo Motorola 3502 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
LG Electronics 3620 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Leica Camera 262 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
IK Multimedia 10 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 716 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 272 1
Ред Софт - Red Soft 726 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
LEGO 245 1
Меркури - Mercury 213 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
TÜV Rheinland Group 143 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6281 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12246 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9674 18
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20891 15
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3473 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9374 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7332 14
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2339 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 1929 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12532 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10020 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14456 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6070 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7648 12
Аксессуары 3910 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13862 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2099 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17135 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24295 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10168 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3494 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8289 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2119 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3235 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2359 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3843 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1210 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2814 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2490 5
Наушники - Headphones 4035 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1584 5
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 555 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1023 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 4
USB Type-A - USB-A 523 4
Apple iPad 3867 15
Apple iPad Pro 296 11
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 8
Microsoft Windows 10 1770 7
Microsoft Windows 15733 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 7
Microsoft Surface - Планшет 431 7
Microsoft Surface Pro - планшет 125 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 6
Apple iPhone 6 4862 6
Google Android 14073 5
Apple iOS 7849 5
Intel Core - Семейство процессоров 1206 5
Intel Core m3 37 5
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 329 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 5
Microsoft Office 3758 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 468 4
Apple iPad mini 419 4
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 4
Samsung S-Pen - Стилус 138 4
Apple Pencil 108 4
Lenovo Miix - серия планшетов 16 4
Logitech Ultrathin 7 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 490 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 3
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 91 3
Intel Core i - Cерия процессоров 518 3
Apple Siri - Голосовой помощник 399 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 3
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 3
Apple 3D Touch 60 3
Apple Smart Keyboard 29 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 290 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4990 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 3
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
Мельников Алексей 61 1
Рустамов Рустам 417 1
Монин Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 14
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Солнце - звезда Солнечной системы 5198 4
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Испания - Каталония - Барселона 742 2
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Испания - Королевство 3718 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 1
Канада 4895 1
Южная Корея - Республика 6666 1
США - Нью-Йорк 3100 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Германия - Берлин 716 1
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Евразия - Евразийский континент 611 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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