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В «Ситилинке» стартовали продажи Honor Pad V9

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о запуске продаж планшета среднего ценового сегмента с поддержкой пера Honor Magic-Pencil 3 и чехла-клавиатуры Honor Choice. Главными особенностями новинки стали: обновленный флагманский процессор Dimensity 8350 Extreme Edition, экран с частотой обновления 144 Гц, ИИ-функции и акустическая система. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Модель Pad V9 оснащена LCD-экраном диагональю 11,5 дюйма с разрешением 2800x1840 и плотностью пикселей 291 PPI. Дисплей также имеет антибликовое покрытие Honor Soft Light Oasis для защиты зрения от чрезмерной нагрузки во время использования планшета. Частота обновления – 144 Гц. Планшет сертифицирован по стандарту iMAX Enhanced.

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Ситилинк
В «Ситилинке» стартовали продажи Honor Pad V9

Модель оснащена 13 МП основной камерой с автофокусом на задней панели и 8 МП фронтальной камерой с фиксированным фокусом. За автономность отвечает батарея на 10100 мАч. В планшете весом 475 г и с корпусом толщиной 6,1 мм разместились восемь динамиков с поддержкой технологии объемного звучания.

Планшет работает на базе MagicOS 9.0 вместе с набором ИИ-функций Honor AI, а также имеет поддержку Trust Ring для безопасного и удобного обмена файлами между устройствами, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Honor Pad V9 поставляется в сером и белом цветах и оснащен 8 ГБ оперативной памяти и объемом внутренней памяти на 256 ГБ.

В дополнение к устройству можно приобрести стилус Honor Magic-Pencil 3. Стилус поддерживает 4096 уровней чувствительности к нажатию. Также планшет поддерживает чехол-клавиатуру Honor Choice с бесшумными клавишами и магнитным креплением в разложенном положении.

В «Ситилинке» есть возможность приобрести сразу комплект – планшет Honor Pad V9 + чехол-клавиатура Honor Choice.

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Цифровизация

Стоимость Honor Pad V9 на старте продаж составляет 46 990 руб.

Стоимость комплекта Honor Pad V9 + чехол-клавиатура Honor Choice на старте продаж составляет 59 990 руб.

Стоимость чехла-клавиатуры Honor Choice для Honor Pad V9 на старте продаж составляет 9 990 руб.

Стоимость стилуса Honor Magic-Pencil 3 на старте продаж составляет 9 990 руб.

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