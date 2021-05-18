Торговая сеть «Пятёрочка» заменила стационарные компьютеры сотрудников на планшеты Samsung

Сотрудники сети магазинов «Пятёрочка» в России, а именно супервайзеры, мобильные инженеры и сотрудники службы безопасности, перешли с ноутбуков и офисных стационарных компьютеров на планшеты Samsung. Это позволило им эффективнее выполнять рабочие задачи, оставаясь мобильными, кроме того, с планшетами сотрудникам удобнее передвигаться между торговыми объектами, например, на общественном транспорте.

Проект стартовал в 2017 г., тогда сеть магазинов приобрела Samsung Active Tab 2 (SM-T395), сейчас у компании 3 тыс. таких планшетов. Кроме того, в 2020 г. ритейлер закупил еще 600 планшетов Samsung Tab S5e (SM-T725) для обновления парка. Устройства выдают новым сотрудникам, а также супервайзерам, которым необходимо заменить оборудование. Вес Tab S5e всего 400 г, за счет чего устройство всегда удобно носить с собой. У новых планшетов тонкий (5,5 мм) металлический корпус, а батареи емкости 7040 мАч хватает почти на 15 часов использования без подзарядки. Galaxy Tab S5e оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 512 ГБ с помощью microSD-карты и загрузить в устройство все необходимые документы и презентации. Кроме того, практика использования планшетов в компании показала, что на sAMOLED-экранах размера 10,4 дюйма просматривать контент намного удобнее, а в линейке аксессуаров к устройству представлен чехол-клавиатура, который сотрудники «Пятёрочки» активно используют, когда необходимо гибридное удаленное рабочее место (вроде рабочего ноутбука).

Благодаря переходу на мобильные устройства супервайзерам, которые отвечают за операционную деятельность магазина, больше не приходится готовиться к визиту заранее: печатать документы и везти бумаги в точку продаж. Их планшет всегда под рукой, они могут в любой момент просмотреть отчеты о продажах и проконтролировать выполнение KPI, в планшете есть информация о том, сколько товара было продано и сколько осталось в наличии. Также с помощью планшета супервайзер может ставить задачи сотрудникам магазинов и контролировать их выполнение.

Планшеты Samsung используют и мобильные инженеры, которые выезжают на торговые объекты и производят ремонт торгового оборудования магазина. На планшет поступают их задачи и информация о произошедших инцидентах. Инженеры при помощи устройств заказывают нужные запчасти, отчитываются о проделанной работе и могут изменять сроки ремонта.

Сотрудники службы безопасности при помощи планшетов Samsung получают информацию о сложных ситуациях с покупателями и персоналом, которые требуют их участия. Также сотрудники используют планшеты для проверки почты, обучения и коммуникации с коллегами.

Многоуровневая платформа Knox, встроенная в устройства Samsung, обеспечивает безопасность данных на аппаратном и программном уровнях и гарантирует, что конфиденциальная информация не будет скомпрометирована.

Также платформа Samsung Knox позволяет использовать в расширенном режиме решение от одного из ведущих производителей в области управления мобильными устройствами. Благодаря интеграции ЕММ и Samsung Knox системный администратор получает доступ к большему количеству функций для управления устройствами Samsung. Таким образом, ИТ-служба компании может быстро настроить планшеты с учетом особенностей рабочего профиля каждого сотрудника и не тратить дополнительное время на установку необходимых приложений.

Благодаря внедрению планшетов эффективность сотрудников выросла на 10%, а супервайзеры получили возможность больше времени уделять адаптации и обучению линейного персонала.