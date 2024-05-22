На ЦИПР-2024 представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС

Российский производитель электроники Fplus представил на конференции ЦИПР-2024 обновленный планшет Т1100-RUS с установленной мобильной операционной системой «Ред ОС М». По результатам общих тестов была подтверждена совместимость и корректная работа системы на мобильном устройстве. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

«Ред ОС М» стала третьей из реестровых мобильных ОС, совместимых с планшетом T1100-RUS. Ранее была официально подтверждена его совместимость с «Авророй» и «РОСА Мобайл». Учитывая возможность установки на планшет операционных систем с открытым исходным кодом на базе AOSP, T1100 становится универсальным устройством, предоставляющим заказчикам максимальную гибкость при выборе ПАК для создания мобильного рабочего места.

«Ред ОС М» — отечественная операционная система для мобильных устройств, которая сочетает в себе два режима работы: мобильный и режим настольного компьютера. Она является многопользовательской, многозадачной мобильной операционной системой, которая предоставляет платформу унифицированной функциональной универсальной доверенной среды для выполнения прикладного программного обеспечения.

Fplus На ЦИПР-2024 представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС

Основным источником приложений в версии на «Ред ОС М» является официальный магазин RuStore, разработанный компанией VK. RuStore обеспечивает работу на российских операционных системах и дает доступ к более чем 40 тыс. сервисам и мобильным играм. Все доступные программы проверяются на наличие вредоносного кода с помощью технологий «Лаборатории Касперского», а также проходят ручную модерацию.

Планшет Fplus T1100-RUS имеет экран 11 дюймов с редко встречающимся на отечественном рынке соотношением сторон 4:3 для удобства работы с электронными документами формата А4, поэтому отображает их без обрезания сторон. Аккумулятор на 8000 мАч рассчитан на непрерывную работу до 8 часов без подзарядки. Восьмиядерный процессор и 6 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной памяти обеспечивают высокую производительность планшета. Чехол-клавиатура, подключаемый через POGO-интерфейс, превращает мобильное устройство в замену ноутбуку. T1100-RUS включен в реестр Минпромторга.

Т1100 уже стал востребованным устройством в корпоративном и госсекторе. В конце 2023 г. партнер Fplus выиграл тендер на поставку нескольких тысяч планшетов на ОС «Аврора» крупнейшему авиаперевозчику страны «Аэрофлоту». В I квартале 2024 г. мобильный ПАК на основе этой модели уже законтрактован на более чем 15 тыс. устройств, поэтому Fplus планирует в течение года увеличивать объемы производства. Собственные мощности вендора в Подмосковье могут выпускать ежегодно до 500 тыс. различных наименований оборудования при максимальной загрузке.

«Это единственный реестровый планшет, совместимый с нативными российскими операционными системами из реестра Минцифры. Наша стратегия заключается в том, чтобы создавать устройства, которые смогут работать с любым программным обеспечением. При этом Fplus осознанно не идет по пути создания собственной ОС, а предпочитает развивать сотрудничество с партнерами, которые профессионально занимаются разработкой. Такие технологические альянсы - это шаг в сторону стандартизации российских решений, когда можно будет предлагать любой индустрии набор решений, гарантированно функциональных и решающих задачи конкретной отрасли», — сказал управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.

««Ред Софт» предлагает современному пользователю удобную и адаптивную среду для работы. «Ред ОС М» является качественной операционной системой для мобильных устройств, при этом наши разработчики постоянно расширяют пул возможностей, доступных в рамках продукта: от набора приложений, доступных к установке из проверенных источников, до инструментов разработки и кастомизации. Мы также планомерно расширяем список устройств, на которых подтверждена совместимость «Ред ОС М». Fplus — надежный поставщик качественных продуктов, и мы рады предложить пользователям совместное отечественное мобильное решение», — отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.