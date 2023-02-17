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«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запускает продажи смартфона Honor X9a и планшета Honor Pad 8. Новый смартфон отличает OLED-экран флагманского уровня с частотой обновления до 120 Гц и отображением 1,07 млрд цветов, процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G, тройная камера 64 МП и емкий аккумулятор 5100 мАч. FullView-экран 12 дюймов, восемь динамиков для объемного звучания, новый режим многозадачности с четырьмя одновременно запущенными приложениями и опциональная клавиатура-чехол делают планшет Honor Pad 8 оптимальным выбором для повседневных и рабочих задач для всей семьи. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor X9a уже доступен в магазинах и на онлайн-площадках «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене 27 999 руб. До 2 марта 2023 г. действует специальное предложение – стоимость девайса составляет 24 999 руб., первые покупатели также получат в подарок TWS-наушники Honor Choice Earbuds X3. Цена планшета Honor Pad 8 – 24 999 руб., при заказе до 9 марта 2023 г. для покупателей «М.Видео» и «Эльдорадо» в подарок чехол-клавиатура и скидка 1000 руб.

Honor X9a

Изогнутый OLED-экран 6,67 дюйма с яркостью до 800 нит в смартфоне Honor X9a поддерживает разрешение 2400x1080 пикселей и отображает 1,07 млрд цветов. Дизайн с ультратонкими рамками обеспечивает 93% полезной площади экрана. Дисплей с оптимальным радиусом изгиба 45° защищен от царапин и повреждений усиленным закаленным стеклом.

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Honor X9a

Высокая частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавные анимации. Мобильные геймеры также оценят частоту дискретизации сенсорного слоя до 300 Гц с точностью касания менее одного пикселя, когда смартфон мгновенно реагирует даже на самые быстрые и легкие взаимодействия. В смартфоне также действует технология защиты от ложных срабатываний по краям экрана при использовании смартфона одной рукой.

Тройная камера Honor X9a оснащена основным сенсором с разрешением 64 МП, который обеспечивает качественные снимки с высокой детализацией, ультраширокоугольная камера 5 МП расширяет творческие возможности, а макрокамера 2 МП отвечает за съемку самых крупных планов. При толщине корпуса всего 7,9 мм и весе 175 г Honor X9a оснащен емким аккумулятором 5100 мАч. Технология быстрой зарядки Honor SuperCharge 40 Вт в течение 30 минут способна зарядить аккумулятор для 12,5 часов просмотра видео.

Восьмиядерный 6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 695 5G в смартфоне Honor X9a демонстрирует высокую производительность. Работает девайс под управлением Magic UI 6.1 на базе ОС Android 12. С технологией Honor Share и режимом «Мультиэкран» Honor X9a обеспечивает продуктивность в работе с устройствами из экосистемы бренда за счет мгновенной передачи файлов, совместного редактирования документов, трансляции экрана и других функций.

Honor Pad 8

FullView-экран Honor Pad 8 c разрешением 2000x1200 пикселей отображает до 1,07 млрд цветов. Еще одна особенность — тонкие рамки с полезной площадью экрана 87% для впечатляющего опыта потребления контента. Honor Pad 8 получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению синего света (на аппаратном уровне) и по подавлению мерцания.

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Honor Pad 8

Отличительной особенностью планшета также стала аудиосистема из восемь динамиков (четыре низкочастотных и четыре высокочастотных), они обеспечивают громкий и качественный звук. Аудиокодек DTS:X Ultra создает объемное звучание, а технология Honor Histen подбирает оптимальные настройки в зависимости от типа воспроизводимого контента.

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Безопасность

Honor Pad 8 имеет цельнометаллический алюминиевый корпус, весит 520 г, обладает толщиной 6,9 мм и оптимальным радиусом углов для наилучших тактильных ощущений при использовании. Планшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, постоянной памяти — 128 ГБ.

Magic UI 6.1 на базе Android 12 предлагает улучшенные инструменты для продуктивной работы: удобную строку избранных приложений, большие папки на домашнем экране, новый режим многозадачности с одновременным запуском до четырех окон. Пользователям также доступны экосистемная технология Honor Share и режим «Мультиэкран». Honor Pad 8 оснащен батареей емкостью 7250 мАч, обеспечивающий до 14 часов воспроизведения локального видео или до 10 часов воспроизведения онлайн-видео. Дополняет пользовательский опыт технология быстрой зарядки Honor SuperCharge 22,5 Вт в комплекте.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.

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