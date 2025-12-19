Разделы

Карасев Александр


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Франчайзи Rostic's перевел 2,5 тысячи сотрудников на платформу Dion за 2 недели 1
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции» 1
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс» 1
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» 1
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Карасев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1346 3
Veeam Software 327 2
9018 1
Telegram Group 2585 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Qlik - QlikTech 162 1
Dell EMC 5096 1
Microsoft Corporation 25253 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Broadcom - VMware 2495 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 2
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 2
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1341 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 305 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1005 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 352 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1492 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 492 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 524 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 497 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 112 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 1
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Попов Александр 53 1
Братукин Сергей 2 1
Стоянов Алексей 52 1
Кобозева Ирина 1 1
Степина Елена 1 1
Борисова Светлана 5 1
Еликова Вероника 1 1
Кочанов Дмитрий 20 1
Сухарев Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Европа 24649 1
Россия - Литвиново 3 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

