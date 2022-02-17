«Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»

Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» внедрила решение «Зарплата и управление персоналом», созданное на базе программных продуктов отечественного вендора «1С», в ИТ-ландшафт компании «Т1 интеграция» для автоматизации процессов кадрового учета и расчета зарплаты для более чем 1,7 тыс. сотрудников. Это позволило бизнесу сократить трудозатраты кадровой службы в полтора раза.

В декабре 2021 г. ИТ-решение ввели в промышленную эксплуатацию. Без остановки бизнес-процессов на новые информационные системы были переведены четыре функциональных блока: кадровый и управленческий учет, расчет заработной платы и регламентированная отчетность. Благодаря этому «Т1 интеграция» смогла бесшовно перейти на новую унифицированную нормативную базу с методиками расчета заработной платы, исключающую ручной ввод данных.

HR-специалисты «Т1 интеграции» получили возможность отслеживать движение кадров на предприятии в единой системе, а также анализировать процессы подбора, обучения и развития сотрудников, создания кадрового резерва и охраны труда.

«На наш взгляд, отечественный программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» наиболее точно отвечает текущим и перспективным бизнес-задачам. Важно, что решение было достаточно легко интегрировано в существующую ИТ-инфраструктуру в контуре группы «Т1» и стало частью ИТ-ландшафта, на основе которой можно реализовывать другие инструменты для дальнейшего развития HR-функционала. В частности, уже реализована возможность подключения СЭДО, при необходимости можно подключить личный кабинет сотрудника и механизмы КЭДО. Дополнительными преимуществами для бизнеса станут регулярные обновления системы от вендора «1С» под новые требования в законодательстве», — сказала Вероника Еликова, директор по персоналу «Т1 интеграция».

«В качестве исполнителя проекта была выбрана компания «Т1 консалтинг». Решающими факторами стали большой опыт реализации аналогичных проектов и наличие в команде сертифицированных специалистов. Качество и сроки исполнения работ доказали их высокую экспертизу. Важно, что переход на новую систему не только позволил повысить эффективность работы кадровых служб при сокращении трудозатрат 1,5 раза, но и обеспечил полное соответствие новым требованиям российского законодательства по работе с персональными данными», — сказал Сергей Братукин, директор по ИТ в компании «Т1 интеграция».

«Мы приступили к реализации проекта весной 2021 г. и через 8 месяцев завершили работы. В сжатые сроки запускались параллельно несколько новых процессов. Максимального вовлечения в процесс всей команды требовал перенос данных из ИТ-систем, которые использовались в компании ранее, так как структура хранения данных отличалась от той, что предусмотрена в «1С:Зарплата и управление персоналом», — отметил Александр Сухарев, руководитель направления автоматизации HR-процессов практики «1С» в компании «Т1 консалтинг».

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«Несмотря на возникшие трудности и высокие темпы реализации, результаты были достигнуты: заработная плата сотрудникам «Т1 интеграция» успешно рассчитывается и выплачивается, и ФНС уже приняла отчетность за 9 месяцев, подготовленную в новой системе», — сказал Александр Карасев, руководитель проектов «Т1 консалтинг».

«Практика «1С» существует в «Т1 консалтинг» с 2015 г. – мы обладаем развернутой экспертизой по внедрению флагманских продуктов российского ИТ-холдинга. В последнее время отчетливо заметен возросший интерес игроков различных индустрий к решениям для автоматизации бизнес-процессов. Это объясняется быстрой и прямой отдачей от подобных внедрений. «Т1 интеграции» это позволило, например, отказаться от ручного ведения нескольких систем учета и перейти к автоматическому формированию отчетности», — сказал Алексей Стоянов, руководитель практики «1С» в компании «Т1 консалтинг».

Специалисты «Т1 консалтинг» сопровождали переход на новую ИТ-систему на всех этапах, оказывая необходимую поддержку — от консультирования по выбору программного продукта до его внедрения, настройки и обучения персонала. В настоящий момент продолжается сотрудничество в рамках дальнейшего развития системы, технической и методической поддержки решения.