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Crossy Road Компьютерная игра (аркада)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Crossy Road и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25767 3
|Apple Inc 13143 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
|HMD Global - Nokia 144 2
|Huawei 4668 1
|Meta Platforms - Facebook 4618 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1223 1
|Sony 6738 1
|Dropbox 527 1
|Nintendo 822 1
|Google LLC 12679 1
|Gameloft 52 1
|Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
|Walt Disney Company 647 1
|Warner Bros. International Television Distribution 289 1
|TuneIn Radio 8 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
|Nummela Arto - Нуммела Арто 6 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Чернов Даниил 79 1
|Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.