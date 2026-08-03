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Crossy Road Компьютерная игра (аркада)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 Легендарная компания Atari, пионер домашних ПК, после громкого банкротства впервые вышла на прибыль 1
02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
04.06.2019 «Ростелеком-Solar»: мобильные игры для детей содержат критические уязвимости 1
30.11.2017 Выбираем игровую платформу: на чем лучше играть 1
17.07.2017 Nokia выпустила телефоны за $15. Видео 1
17.07.2017 Представлены новые версии кнопочных телефонов Nokia 105 и Nokia 130. Фото 1
09.09.2015 Трансляция с презентации Apple 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Crossy Road и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25767 3
Apple Inc 13143 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HMD Global - Nokia 144 2
Huawei 4668 1
Meta Platforms - Facebook 4618 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1223 1
Sony 6738 1
Dropbox 527 1
Nintendo 822 1
Google LLC 12679 1
Gameloft 52 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Walt Disney Company 647 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
TuneIn Radio 8 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9660 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2478 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7925 3
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 614 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14761 2
USB micro 974 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3936 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10587 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6263 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6459 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14247 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5373 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10680 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4600 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4770 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10735 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1972 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3272 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7888 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Компьютеризация - Клавиатура - Чехол-клавиатура - Keyboard case 33 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 179 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1219 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 247 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1185 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13469 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1601 1
Google Android 15233 4
Apple iOS 8575 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3549 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4164 2
Nokia 105 4G 10 2
Nokia Snake - Змейка 37 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nokia 130 5 2
X-Plore File Manager 1 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Google Chrome - браузер 1698 1
Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7617 1
Apple iPad 4009 1
Nvidia GeForce GTX 524 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple - App Store 3106 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Acer Predator 224 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 1
Google Android TV 381 1
Google Android Package Kit - APK 294 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1936 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 271 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 388 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 645 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 274 1
Apple iMessage - Мессенджер 167 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 1
Apple tvOS 50 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Microsoft Surface Pro - планшет 129 1
HP Omen - Omen by HP 56 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Nummela Arto - Нуммела Арто 6 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Чернов Даниил 79 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Ergonomics - Эргономика 1752 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7408 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6744 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3349 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4658 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11300 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 388 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3164 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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