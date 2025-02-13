Nokia Snake Змейка
Nokia Snake и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 2
|CNews - ZOOM.CNews 1848 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5916 1
|The Verge - Издание 559 1
|Telegraph 195 1
|Nature 811 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|9to5Mac 70 1
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