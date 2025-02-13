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Nokia Snake Змейка

Nokia Snake - Змейка


13.02.2025 Caviar создал самый дорогой букет и сердце ко Дню Святого Валентина 1
28.11.2024 Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у россиян 1
22.11.2024 Онлайн-кинотеатр Okko запускает игры 1
07.12.2022 Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год 1
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
01.04.2021 10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых 1
11.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены 1
10.08.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150 2
12.05.2020 Nokia представила недорогие кнопочные телефоны Nokia 125 и 150. Цены 2
21.11.2019 В России начались продажи телефона Nokia 220 4G. Цена 1
17.09.2019 В России открыт предзаказ на новые смартфоны и телефоны Nokia. Цены 1
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены 1
24.07.2019 Nokia представила кнопочные телефоны Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Цены 1
14.11.2018 Представлены кнопочные телефоны Nokia 106 и Nokia 230 в новом цвете. Цены 1
02.10.2018 Только бестселлеры: самые популярные смартфоны за всю историю 1
02.07.2018 HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 8110 в России 1
31.10.2017 Как превратить ИТ-инфраструктуру в строку кода для разработчиков 1
04.10.2017 Обзор линейки HIPER sPhone: твой второй телефон-гарнитура 1
17.07.2017 Nokia выпустила телефоны за $15. Видео 1
17.07.2017 Представлены новые версии кнопочных телефонов Nokia 105 и Nokia 130. Фото 1
17.05.2017 Nokia 3310 появилась в России, Nokia 3, 5, 6 - скоро 1
17.05.2017 Nokia вернулась в Россию с недорогими смартфонами на Android. Цены 1
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии 1
02.03.2017 Возрожденная Nokia 3310 не будет работать в США 1
27.02.2017 Nokia перевыпустила легендарный мобильник 3310. Цена 1
01.12.2013 Обзор Sony SmartWatch 2: то, что мы заказывали 1
23.10.2012 Большой тест маленького ридера: ZOOM.CNews рекомендует PocketBook 613 Basic New 1
30.07.2012 Змеи никогда не выходили из моря на сушу 1
01.04.2009 Google запустил 40 новых инструментов в Gmail 1
22.12.2006 Новинка от Vertu за $300000+ 1
12.07.2006 Тест Nokia 6233 - продолжение самого популярного бизнес-телефона 1
01.04.2005 Alcatel OT355 – дешевле только даром 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Nokia Snake и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 20
HMD Global - Nokia 133 14
Meta Platforms - Facebook 4443 6
Google LLC 11817 4
Microsoft Corporation 24657 3
Nokia MobileShop 21 3
X Corp - Twitter 2848 2
Gameloft 51 2
Lenovo Motorola 3502 2
Samsung Electronics 10281 2
Xiaomi 1747 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Amazon Inc - Amazon.com 3009 2
Sony 6550 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Lenovo Group 2296 1
Apple Inc 12132 1
Oculus VR 73 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
Huawei 3946 1
LG Electronics 3618 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
ZTE Corporation 749 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Snapchat 130 1
Leica Camera 261 1
PocketBook International 92 1
AKG 65 1
Vertu 117 1
FIH Mobile 14 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
AT&T Inc 1681 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Casio 332 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Carl Zeiss AG 303 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Евросеть 1405 1
Меркури - Mercury 213 1
LEGO 244 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9644 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12510 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7316 12
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3761 12
Кнопочное управление 556 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8492 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 9
Наушники - Headphones 4022 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8241 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7619 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6055 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2804 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17109 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2263 6
USB micro 965 6
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1582 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12221 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 5
Фонарик 301 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4790 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 692 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2088 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1000 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6058 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 4
Microsoft Windows 2000 8661 8
Google Android 14044 7
Nokia 3310 66 7
Nokia 6 - серия 35 6
Nokia 105 4G 10 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 4
Nokia 3 - серия 24 4
Nokia 5 - серия 30 4
WhatsApp Messenger 1089 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 3
Google Gmail 947 2
Nokia 110 4G 6 2
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Nokia PureDisplay 10 2
Nokia 220 4G 4 2
Nokia 150 4 2
Nokia 125 2 2
Gameloft Tetris 25 2
Gameloft Nitro Racing 2 2
Gameloft Sky Gift 2 2
Gameloft Ninja Up 2 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 2
Nokia 130 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
Apple iPhone 6 4862 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 2
Samsung Galaxy Gear 141 2
Nokia Symbian OS 1400 2
Oracle Java - язык программирования 3091 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 2
Opera Mini - браузер 212 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 2
Apple iOS 7834 2
Crossy Road - Компьютерная игра (аркада) 6 2
Nokia Sseries - серия телефонов 148 2
Nokia 7 - серия 23 2
Тетрис 72 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 4
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Малис Александр 157 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Кожевников Алексей 65 1
Павлов Виктор 10 1
Набоков Сергей 27 1
Меньшов Кирилл 118 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Миронов Андрей 14 1
Mercanton Patrick - Меркантон Патрик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 17
Финляндия - Финляндская Республика 3609 5
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Европа 21798 3
Земля - планета Солнечной системы 10393 2
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 1
Индия - Bharat 5463 1
США - Нью-Йорк 3100 1
Швеция - Королевство 3622 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Австрия - Австрийская Республика 1310 1
Китай - Тайвань 3995 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1034 1
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США - Вайоминг 59 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2666 5
Английский язык 6654 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6270 3
Зоология - наука о животных 2635 3
Металлы - Серебро - Silver 758 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Ergonomics - Эргономика 1600 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 2
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
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