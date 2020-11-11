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В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявила о начале продаж в России двух кнопочных телефона — Nokia 215 4G и Nokia 225 4G.

Отличительные особенности Nokia 215 4G — клавиатура с мягким покрытием Soft Touch, нескользкий корпус с закругленными краями и ёмкая батарея. В телефоне предустановлены Facebook, MP3-плеер, «Змейка» и пробные версии других игр, которые не дадут скучать. Встроенное FM–радио можно слушать в наушниках и без. Специально для изучающих английский язык предусмотрен Оксфордский словарь. Фирменное качество Nokia, бесконечный заряд батареи и корпус, на котором не видны царапины.

Nokia 225 4G — классический телефон с современными функциями, такими как передача голоса высокой четкости, соцсети, многопользовательские игры и другие отличные возможности технологий 4G. Клавиатура и выделенные функциональные клавиши созданы для быстрого набора сообщений и удобной навигации. Nokia 225 4G — долговечный телефон с мощной батареей и закругленным корпусом, который удобно держать в руке. Глянцевый корпус с премиальным покрытием надёжно защищен от царапин. В телефоне предусмотрено все необходимое для отдыха и развлечений — Facebook, камера, «Змейка» и пробные версии других игр.

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Новинки доступны для покупки в фирменном магазине Mobileshop.nokia.ru а также в розничных сетях партнеров по цене 3 390 рублей за Nokia 215 4G в черном и бирюзовом цветах и 3 890 рублей за Nokia 225 4G в черном, синем и песочном цветах.

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