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Nokia 215 4G

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.06.2021 В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото 1
11.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Nokia 215 4G и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 77 1
HMD Global - Nokia 140 1
Nokia MobileShop 21 1
Apple Inc 13082 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4168 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1724 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10051 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4004 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29577 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10245 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11712 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26578 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5348 1
ARM - Advanced RISC Machine 492 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 1
Наушники - Headphones 4445 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 141 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10597 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2499 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2481 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 609 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4758 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7859 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2468 1
Фонарик 326 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22448 1
USB micro 973 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1207 1
Акустические устройства - Динамик разговорный - Conversational speaker 85 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6443 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 426 1
Nokia 110 4G 6 1
Nokia 105 4G 10 1
Nokia Snake - Змейка 36 1
Nokia Sseries - серия телефонов 149 1
Nokia 225 4G 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 2
Английский язык 7005 1
Ergonomics - Эргономика 1743 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3130 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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