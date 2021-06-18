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Nokia 215 4G
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.06.2021
|В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото 1
|11.11.2020
|В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Nokia 215 4G и организации, системы, технологии, персоны:
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 2
|Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 77 1
|HMD Global - Nokia 140 1
|Nokia MobileShop 21 1
|Apple Inc 13082 1
|Meta Platforms - Facebook 4608 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|Nokia 110 4G 6 1
|Nokia 105 4G 10 1
|Nokia Snake - Змейка 36 1
|Nokia Sseries - серия телефонов 149 1
|Nokia 225 4G 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.