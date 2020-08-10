В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150

Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России двух новых кнопочных телефонов с диагональю 2,4 дюйма — Nokia 125 и обновленного Nokia 150 2020 года. Обе модели доступны для покупки в фирменном магазине Mobileshop.nokia.ru по цене 2990 рублей за Nokia 125 в черном и белом цветах и 3790 рублей за Nokia 150 в красном, бирюзовом и черном цветах.

Новинки выполнены в традиционном для бренда Nokia дизайне и рассчитаны на активное ежедневное использование. Крупные кнопки Nokia 125 и Nokia 150 позволяют с удобством набирать номера и сообщения. Отличительная особенность обеих моделей — емкая батарея, которая держит заряд в течение нескольких недель.

Nokia 125 — самый доступный телефон с экраном диагональю 2,4 дюйма. Классическая «Змейка» и пробные версии других игр, а также беспроводное радио и долговечный корпус делают этот телефон по-настоящему незаменимым. В память Nokia 125 поместится 2000 контактов и до 500 SMS, а емкая батарея создана в расчете на общение от рассвета до заката.

Nokia 125

В Nokia 150 обширная фонотека всегда будет под рукой благодаря встроенному MP3-плееру и карте памяти емкостью до 32 ГБ. VGA-камера со вспышкой позволит сохранить все важные детали, а сделанные фотографии можно с легкостью отправить друзьям через Bluetooth.

Nokia 150

В Nokia 150 предустановлена классическая «Змейка» и пробные версии других игр, а также имеется встроенная FM-антенна, не требующая наушники. Корпус из износостойкого поликарбоната создан в расчете на активное повседневное использование.