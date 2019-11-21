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В России начались продажи телефона Nokia 220 4G. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HMD Global, владелец бренда Nokia для телефонов, объявила о начале продаж в России телефона Nokia 220 с поддержкой технологии 4G. Nokia 220 4G – кнопочный телефон, работающий в сетях 4G LTE и поддерживающий передачу голоса высокой четкости.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, отметил: «Все большее число стран переходит от технологий 2G к 4G, и будучи лидером сегмента кнопочных телефонов мы считаем необходимым обеспечить поклонникам марки возможность продолжать пользоваться главными преимуществами телефонов Nokia после переключения на 4G. Привычные функции кнопочного телефона в Nokia 220 4G дополнены технологией передачей голоса высокой четкости в сетях 4G».

В телефоне предусмотрен браузер для просмотра сайтов и приложения для общения в соцсетях, а также все привычные базовые функции – будильник, таймер, настраиваемая громкость и яркость. Устройство имеет цветной дисплей 2,4’’ QVGA. Владельцу телефона повсеместно доступно FM-радио, работающее даже без наушников благодаря встроенной антенне. Кроме того, в Nokia 220 4G предустановлена классическая игра «Змейка», а также пробные версии игр Ninja Up, Sky Gift, Nitro Racing и Tetris. Ёмкий аккумулятор в 1200 мАч поможет обладателю устройства всегда быть на связи.

Нескользкий компактный корпус из поликарбоната выполнен с традиционным для Nokia качеством – благодаря особой технологии окрашивания, на нем не видны царапины от каждодневного использования. Классический дизайн устройства не потеряет актуальности с течением времени.

Nokia 220 4G в черном и голубом цветах доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнеров по цене 3190 рублей.

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