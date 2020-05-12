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Nokia представила недорогие кнопочные телефоны Nokia 125 и 150. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

HMD Global, владелец бренда мобильных устройств Nokia, представила два новых кнопочных телефона с диагональю 2,4” по доступной цене — Nokia 125 и обновленный Nokia 150 2020 года. Оба устройства созданы в расчете на активное ежедневное использование.

Крупные кнопки Nokia 125 и Nokia 150 позволяют с удобством набирать номера и сообщения. Отличительная особенность новинок — емкая батарея, которая держит заряд в течение нескольких недель. Благодаря этому можно часами играть в любимую «Змейку» и слушать FM-радио. Также пользователей Nokia 150 порадуют MP3-плеер и камера со вспышкой.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам компании HMD Global, отметил: «Люди активно покупают кнопочные телефоны как для личных, так и для рабочих целей, и мы знаем, насколько важны для пользователей простота меню и удобство этих устройств. Оба представленных сегодня телефона помимо простоты и удобства отличаются еще и надежностью. В Nokia 150 предусмотрены мультимедийные функции. Батарея держит заряд в течение нескольких недель в режиме ожидания и рассчитана на разговоры от рассвета до заката».

Nokia 125 — самый доступный телефон компании с экраном диагональю 2,4”. Для удобства набора номеров и сообщений в телефоне предусмотрены крупные кнопки. Классическая «Змейка» и пробные версии других игр, а также беспроводное радио и долговечный корпус делают этот телефон по-настоящему незаменимым. В память Nokia 125 поместится 2000 контактов и до 500 SMS, а емкая батарея создана в расчете на общение от рассвета до заката.

В Nokia 150 обширная фонотека всегда будет под рукой благодаря встроенному MP3-плееру и карте памяти емкостью до 32 ГБ. VGA-камера со вспышкой позволит сохранить все важные детали, а сделанные фотографии можно отправить через Bluetooth.

В Nokia 150 предустановлена классическая «Змейка» и пробные версии других игр, а также имеется встроенная FM-антенна, не требующая наушники. Экран диагональю 2,4” и крупные кнопки подходят для набора номеров и сообщений. Корпус из износостойкого поликарбоната создан в расчете на активное повседневное использование. На Nokia 150 можно положиться — заряда батареи хватит на несколько дней.

Nokia 150 появится в России в третьем квартале по ориентировочной розничной цене 2990 рублей в красном, бирюзовом и черном цветах. Nokia 125 появится в России в третьем квартале по ориентировочной розничной цене 2390 рублей в черном, белом и синем цветах.

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