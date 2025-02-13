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Caviar создал самый дорогой букет и сердце ко Дню Святого Валентина

Caviar представляет коллекцию Secret Love и ее ключевую модель Bouquet Dore, которая стала воплощением самого дорогого букета и валентинки ко Дню Святого Валентина. Стоимость телефона доходит до 600 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar — бренд по созданию эксклюзивных дизайнерских смартфонов и аксессуаров. В преддверии самого романтичного праздника года бренд Caviar выпустил коллекцию кастомных iPhone 16 Pro под названием «Secret Love».

Вдохновением для всей коллекции стал жемчуг — камень, олицетворяющий чистую любовь и преданность. Именно жемчуг подчеркивает изысканную красоту каждого устройства для выражения самых глубоких чувств дарителя.

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Caviar

Флагманская модель – Bouquet Dore представляет собой самый дорогой букет и валентинку к 14 февраля. Cердце символизирует любовь, а декоративные элементы в форме цветов и листьев напоминают о весеннем пробуждении природы. При создании дизайна ювелиры использовали натуральный перламутр, золото 999 пробы и натуральную телячью кожу.

Serpentis Pearl — дизайн, в котором змейка образует сердце, символизируя страсть и обновление. Этот образ вдохновлен украшениями Bulgari, которые стали популярными после выхода легендарного фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор.

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Sea of Love — вдохновленная морской стихией модель с изображением раковины и жемчужины, олицетворяющих глубину чувств и гармонию. Рыбки дополняют дизайн, принося удачу. Дизайн навеян бессмертными произведениями искусства, включая картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Телефон украшен россыпью бриллиантов.

Цены на коллекцию начинаются с 600 тыс. руб. за iPhone 16 Pro Bouquet Dore, самый дорогой телефон коллекции – iPhone 16 Pro Sea of Love с бриллиантами, его стоимость – 739 тыс. руб. Все дизайны доступны для заказа на базе Samsung Galaxy S25 Ultra в ателье Caviar Bespoke.

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