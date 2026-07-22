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Играйте и защищайтесь: игра-генератор от Сбербанка подберет пароль, который не взломают

Теперь не нужно ломать голову над сложными комбинациями, чтобы создать надежный пароль. На портале по киберграмотности «Кибрарий» в разделе «Памятки» появилась бесплатная игра-генератор «Змейка» от Сбербанка. Она доступна каждому без регистрации и поможет защитить аккаунты от мошенников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Игрок управляет змейкой и собирает на поле разные символы, в приоритете — редкие знаки на клавиатуре. Игра длится всего 90 сек, за это время змейка не должна врезаться в стены, в собственный хвост и всплывающих на поле мангустов. В конце игры система покажет, получился ли надежный пароль из собранных символов.

Получившийся надежный пароль можно сразу использовать для своих аккаунтов. Это серьезно снижает риск мошеннических атак, когда вредоносные программы автоматически перебирают варианты, чтобы проникнуть в учетную запись.

По оценкам экспертов, 60% всех паролей взламывают в течение первого часа. Современные методы подбора с умными алгоритмами и слитыми базами данных мгновенно справляются со слабыми комбинациями, которые придумывают сами люди. Пользователи защищают свои аккаунты предсказуемо: используют словарные слова, известные комбинации символов. Даже хаотичное нажатие клавиш редко дает настоящую случайность, которую не распознают умные алгоритмы.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Надежность паролей зависит от его длины, разнообразии и полной случайности символов. Такие комбинации могут создавать только специальные генераторы. Игровой тренажер от Сбербанка поможет в подборе готовых надежных вариантов без чтения теоретических рекомендаций и усилит кибербезопасность личных данных.


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