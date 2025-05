Смартфоны вернутся в «нулевые». Приложений не останется: будет только ОС и секретная «фишка»

Основатель OnePlus уверен, что в очень скором будущем ОС смартфона заменит все его приложения благодаря искусственному интеллекту. Мобильные устройства связи уже бывали на этом этапе развития – в начале XXI века в них тоже не было приложений, и все работало даже без нейросетей.



Делай проще

Основатель компании OnePlus Карл Пэй (Carl Pei), ныне являющийся главой компании Nothing, заявил, что в смартфонах будущего нет места приложениям. По его прогнозам, сторонний софт полностью заменит всеобъемлющая операционная система, дополненная искусственным интеллектом, пишет портал 9to5Google.

По его мнению, для выполнения самых разных задач, которые пользователи ныне возлагают на различные приложения, они будут полагаться на прошивку смартфона и нейросети. Другими словами, это будет едва ли не пик минимализма, что вполне укладывается в общую концепцию бренда Nothing. Компания выпускает смартфоны, наушники и умные часы с нарочито максимально упрощенным дизайном и таким же интерфейсом оболочки, установленной поверх Android. Однако встроенных в нее приложений при этом ничуть не меньше, чем в тяжелом и перегруженном рекламой интерфейсе Xiaomi HyperOS.

Onur Binay / Unsplash Люди слишком привыкли к приложениям, чтобы отказаться от них по щелчку пальцев

Кто, если не мы

О своем видении смартфонов будущего Карл Пэй рассказал в интервью изданию Wired. В рамках диалога он заявил, что сила его компании Nothing в «креативности» (creativity). Он тут же добавил, что и Apple, в общем-то, такая же, но отнес ее к «креативным компаниям прошлого» (the creative companies of the past), и заявил, что все эти фирмы «стали очень большими и очень корпоративными, и теперь они не очень креативны» (have become very big and very corporate, and they’re no longer very creative).

Что изменится

Пэй сказал также, что не видит нынешнюю тенденцию продуктов с нейросетями, например, умные очки, в качестве будущего самой технологии нейросетей. Скорее, он видит смартфон как самое важное устройство для ИИ «в обозримом будущем» (for the foreseeable future), но как то, что «кардинально изменится» (change dramatically).

По словам Пэя, будущее смартфонов – именно в отсутствии у них приложений. Опыт взаимодействия в мобильником будет вращаться вокруг ОС, ее возможностей и того, как она может «оптимизироваться» (optimize) для пользователя, выступая в качестве проактивного, автоматизированного ИИ-агента. По его мнению, в конечном итоге пользователь «будет тратить меньше времени на скучные дела и больше времени на то, что ему интересно» (will spend less time doing boring things and more time on what they care about).

Первые шаги

Как пишет 9to5Google, сама Nothing идет в этом направлении. Она называет свой смартфон Phone (3a) «первым шагом» (first step) на пути к «платформе на базе ИИ» (AI-powered platform).

Пример тому – ИИ-приложение Essential Space» в составе смартфона Nothing Phone (3a). Это штатная утилита с искусственным интеллектом внутри, вобравшая в себя функции галереи скриншотов, приложения для заметок, таск-менеджера и других штатных программ, которые есть в любой современной ОС.

Однако Карл Пэй уверен, что полный отказ от приложений в смартфоне и замена их на операционную систему – это дело не одного и даже не двух ближайших лет. По его прогнозам, все случится примерно через 7-10 лет. Он добавил, что так долго придется ждать потому, что «люди любят использовать приложения» (people love using apps).

История повторяется

Будущее, предсказанное основателем OnePlus и Nothing, на самом деле является прошлым. В конце XX и начале XXI веков, вплоть до появления первых смартфонов на платформе Symbian S60, весь мир пользовался сотовыми телефонами, где все вращалось вокруг прошивки.

Установить отдельное приложение в сотовый телефон было нельзя. Зато в самой ОС были калькулятор, календарь, иногда клиент электронной почты и даже видеоигры, как, например, легендарная «Змейка» в составе не менее культового сотового телефона Nokia 3310.