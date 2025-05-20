Треть россиян хотели бы вернуться к кнопочным телефонам

Компания Unisimka, производитель модуля для апгрейда телефона, провела опрос, чтобы выяснить, как россияне разных возрастов относятся к кнопочным телефонам. Половина опрошенных считает их малофункциональными, при этом более трети от всех респондентов (34%) скучают по старым моделям в целом из-за ностальгии по прошлому. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в мае 2025 г., в опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России).

Поколение старше 45 лет

Исследование, проведенное российской технологической компанией Unisimka, показало, что более половины опрошенных россиян старше 45 лет (56%) считают старые телефоны менее функциональными по сравнению с современными гаджетами. В то же время 37% представителей этой возрастной группы находят такие устройства удобными и надежными. Это связано не только с тем, что кнопочные телефоны дольше сохраняли заряд и не имели социальных сетей — по этим преимуществам тоскуют 28% пользователей, но и в целом с ностальгией по прошлому. Так ответили 30% поколения X.

Поколение от 35 до 45 лет

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет еще больше согласны с тем, что кнопочные телефоны были не слишком функциональными — так считают 68% опрошенных. Несмотря на то, что россияне уже привыкли к современным телефонам, 47% миллениалов все же ностальгируют по старым временам и ценят долгий заряд устройств из 2000-х (36%).

Зумеры тоже ностальгируют

Не все молодые люди в возрасте до 25 лет и от 25 до 35 лет успели воспользоваться легендарными телефонами — 37% и 19% соответственно их не застали. Тем не менее ностальгия по прошлому сохраняется даже у зумеров (34%). Это может быть связано с их любопытством и желанием протестировать и оценить старые устройства.

По данным опроса, большинство россиян в возрасте до 35 лет ценят в таких телефонах не только долгий заряд батареи (65%), но и скучают по популярным в начале 2000-х мобильным играм, таким как тетрис и «змейка». Кроме того, это поколение отмечает среди преимуществ кнопочных устройств их дизайн и отсутствие соцсетей. 35% респондентов привлекал внешний вид и компактность, особенно стальной Nokia 8800.

Любимые модели: от Nokia до Sony Ericsson

На первом месте среди самых любимых моделей у всех поколений оказалась легендарная кнопочная Nokia 3210 (18%). Второе место заняла раскладушка Motorola RAZR, которая долгое время пользовалась популярностью — 14%. Третье место в рейтинге разделили стальная Nokia 8800 в виде слайдера (10,4%) и Sony Ericsson со встроенным плеером (10%).