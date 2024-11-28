Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у россиян

В 2024 г. больше всего времени россияне тратят на игру в шахматы (в два раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге — игры на дедукцию и эрудицию. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время. Об этом CNews сообщили представители Yota.

К таймкиллерам относятся разные категории игр: обычно они довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.

Больше всего времени россияне тратят в среднем на шахматы — приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге — это викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их еще также называют «угадайками» - жанр игр, где пользователь должен угадать, например, песню или актера) и игры с числами (такие как судоку). Также в топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

Мужчины и женщины в среднем одинаково активно играют в подобных приложениях (то есть тратят на них примерно равное количество трафика). При этом пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (56%), стратегиях (54%) и играх с числами (53%), а мужчины превосходят числом в шахматах (66%) и викторинах (52%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 6% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

Больше всего времени в играх проводят зумеры (14-20 лет), на втором месте — пользователи старше 56 лет, а на третьем — абоненты 36-45 лет. Интересно, что на шахматы наибольшее количество времени в месяц тратит именно молодежь (пользователи в возрасте 14-20 и 21-25 лет), а вот абоненты старше 56 лет оказались только на третьем месте.

В среднем больше всего времени за играми проводят жители Черкесска, Элисты, Салехарда и Чебоксар. Дольше всего в шахматы играют в Салехарде, в угадайки — в Великом Новгороде, а в стратегии — в Черкесске.

Таймкиллеры — это простые и увлекательные игры, которые помогают скоротать время в ожидании (дороге, очереди) или в перерывах между делами. Такие приложения не требуют больших вычислительных ресурсов от устройства (например, смартфона) и быстрого интернета, так как не потребляют много трафика. При этом саму игру при необходимости можно поставить на паузу.