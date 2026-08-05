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СОБЫТИЯ
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|05.08.2026
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«МегаФон»: россияне полюбили «раскладушки» и «книжки»
зависит от пола и возраста пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В 2026 г. две трети всех проданных складных устройств приходится на флипы (62%) — это компактные смартфоны-«раскладушки», которые складываются пополам по горизонтали. При этом динамика продаж у фолдов — «книжек» с вертикальным складыванием — оказалась значительно выше: прирост на 91% против 40% у фли
|02.05.2025
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Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold
ся пальцем. Поддержка фирменного стилуса не заявлена.Производительность и ОС За производительность «раскладушек» отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Он изготовлен по 4-нм техпроцессу, имеет я
|14.02.2025
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Xenium X680 — классическая раскладушка с двумя дисплеями и рекордной автономностью
ожно дольше оставаться на связи без необходимости постоянной подзарядки. Xenium X680 — классическая раскладушка с двумя дисплеями и рекордной автономностью Телефон поддерживает две SIM-карты в
|19.12.2024
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Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM
чение 5 лет смартфон будет получать патчи безопасности, а на протяжении 4 лет — обновления системы. Раскладушка оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 8+ первого поколения. В паре с ним идут 12 Гб
|30.11.2022
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Раскладушка Philips Xenium E2602 готовится к релизу в России
В продажу на российском рынке поступит новинка — выполненный в форм-факторе раскладушки мобильный телефон Philips Xenium E2602, оснащенный большими внутренним и внешним дисплеями и емким аккумулятором. Об этом CNews сообщили представители Philips. За счет компактных га
|04.08.2022
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Philips Xenium E2601: компактная раскладушка с высокой автономностью
На российском рынке представлена новая модель мобильного телефона Philips Xenium E2601 — компактная раскладушка с высокой автономностью. Об этом CNews сообщили представители Philips. В Philips Xenium E2601 установлена батарея объемом 1000 мАч. Устройство, как и другие модели линейки Xenium, о
|27.11.2019
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Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном
та за компактный аппарат без топовой начинки.Дизайн и эргономика Motorola RAZR — это «вертикальная» раскладушка с гибким экраном, который находится внутри и занимает обе половины корпуса. Линия
|14.11.2019
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Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео
родной рознице стоит $1980 (127,1 тыс. руб,) а в России – и вовсе 160 тыс. руб. В продажу сенсорная раскладушка поступит 9 января 2020 г. и будет доступна в единственной комплектации и исключит
|17.01.2019
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Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос
SJ, указывая лишь, что устройство все еще находится в стадии финального тестирования. Классическая «раскладушка» Motorola RAZR до-смартфонной эпохи Более того: до сих пор даже нет точной информ
|12.11.2018
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Samsung выпускает новый смартфон-раскладушку: лучше предшественника, но в два раза дешевле
р отпечатка пальца находится сбоку. От предшественника Samsung W2019 отличает двойная основная камера В отличие от предшественника W2018, который был выполнен на базе процессора Snapdragon 835, новая раскладушка получила в качестве аппаратной основы Snapdragon 845. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ, объем постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Память можно расширить с помощью карты microSD. Емко
|05.02.2018
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Смартфоны с двумя экранами: зачем?
мяти, поддержку беспроводной зарядки и Samsung Pay и так далее. Одним словом, действительно топовая раскладушка. Правда, она сделана для китайского рынка и стоит очень недешево — около 20 000 ю
|01.08.2017
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Рассекречены настоящие фото раскладушки Samsung на Android
Утечка фотографийРесурс Slashleaks опубликовал рендеры и реальные фото грядущего смартфона-раскладушки Samsung SM-G9298. Модель уже сертифицирована китайским сертификационным центром T
|06.03.2017
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Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3
винтажу На днях исполнительный директор Lenovo Янь Юанцинь (Yang Yuanqing) заявил, что возрождение «раскладушки» может способствовать привлечению интереса к бренду Motorola пользователей развит
|17.11.2016
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Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM
два сенсорных AMOLED-экрана, оба имеют диагональ 3,7” и разрешение 480х800 пикс. Еще одна корейская раскладушка на Android — Samsung Galaxy Golden GT-I9235 — тоже имеет сразу два сенсорных дисп
|23.05.2016
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Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео
016 с экраном 3,9 дюйма. Для сравнения, в iPhone 6s диагональ экрана составляет 4,7 дюйма. Razr V3 «Раскладушка» Razr V3 была выпущена компанией Motorola в 2004 г. Этот телефон стал самым успеш
|23.11.2015
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Samsung выпустил Android-раскладушку по астрономической цене
Новый смартфон Samsung представил новый смартфон в форм-факторе раскладушки. Новинка имеет мощную начинку и выполнена в премиальном дизайне с корпусом из металла. Технические характеристики Смартфон оснащен двумя дисплеями, выполненными по технологии Super
|07.08.2015
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LG выпустила смартфон-раскладушку
Смартфоны-раскладушки – довольно редкие гости на рынке, однако, LG решила порадовать поклонников этого форм-фактора, выпустив модель Wine Smart. LG Wine Smart – это современный смартфон, работающий на ба
|16.08.2013
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Четырёхъядерная раскладушка Samsung
Компания Samsung представила на рынке Китая двухэкранный смартфон в форма-факторе раскладушки SCH-W789 Hennessy. Помимо двух сенсорных дисплеев с диагональю 3,3 дюйма и разрешением 320 на 480 точек, Samsung SCH-W789 Hennessy укомплектован цифровой клавиатурой. Основой платфо
|26.02.2013
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Ударопрочная "раскладушка" от Kyocera
Компания Kyocera представила на рынке сотовый телефон в противоударном водостойком корпусе DuraPro. Особенность Kyocera DuraPro в том, что телефон сделан в форм-факторе «раскладушки», что несколько усложнило конструкторам задачу создания устройства, сертифицированного по армейском стандарту 810G. Тем не менее, Kyocera справилась – и DuraPro поступил на рынок по
|15.10.2012
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Philips анонсировала компактную «раскладушку» с поддержкой двух SIM-карт
Компания Philips представила новую элегантную модель мобильного телефона Philips F533 с поддержкой двух SIM-карт. Новинка, выполненная в форм-факторе «раскладушка», отличается компактностью – габариты телефона составляют 105 мм х 50,5 мм х 17,3 мм при весе в 118 г. Устройство имеет 3-дюймовый WQVGA TFT-дисплей, 3-мегапиксельную камеру со вспы
|05.12.2011
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Samsung выпустил Android-«раскладушку» с двумя сенсорными экранами. ФОТО
Южнокорейский производитель электроники Samsung представил бизнес-смартфон Samsung SCH-W999. Выполненный в форм-факторе «раскладушки» и базирующийся на платформе Android 2.3, он обладает двумя сенсорными дисплеями, сообщает Engadget. Устройство было разработано в сотрудничестве с китайским оператором China Teleco
|18.05.2011
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Philips Xenium X519: дамская раскладушка с большим временем автономной работы
Philips пополнит модель Philips Xenium X519. Одной из отличительных черт новинки является дизайн: сочетание классики и нестандартных современных элементов. Традиционно любимый женщинами форм-фактор – раскладушка – сочетает глянцевый черный цвет корпуса и благородный оттенок бронзового для внутренней отделки и ободка. Благодаря такому исполнению Philips Xenium X519 будет уместно смотреться и
|08.12.2010
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Samsung выпустила «гуглофон» в виде «раскладушки»
Компания Samsung разработала Android-телефон в нетрадиционном для этой платформы форм-факторе «раскладушки». Модель W899 представлена на китайском рынке и представляет собой весьма технологичное устройство, оснащенное двумя одинаковыми Super AMOLED-экранами с диагональю 3.3 дюйма на внут
|30.04.2010
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Motorola представит RAZR3: третья жизнь легендарной "раскладушки"
мки с помощью внешнего экрана. Скорее всего, Motorola RAZR3 получит поддержку сетей третьего поколения и будет оснащен GPS-навигатором и портом micro USB. Не исключено также, что в качестве ОС новая "раскладушка" будет использовать Google Android. Если перед нами живой прототип, то это может говорить о том, что RAZR3 будет выпущен не менее чем через полгода. Как минимум, столько времени пот
|01.03.2010
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Samsung Corby теперь "раскладушка"
На южнокорейском сайте Samsung появилась информация о выходе Samsung Corby в форм-факторе "раскладушки". Устройство получит название Samsung Corby Folder и будет оснащаться 2,6-дюймовым экраном QVGA-разрешения, поддержкой сетей HSDPA или CDMA EVDO Rev.A, Bluetooth, 3-МП камерой и кар
|13.01.2010
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Android-раскладушка от Lenovo
Компания Lenovo выпустила новый Android-коммуникатор. Модель Lenovo Lephone выпущена в форм-факторе "раскладушка" со съемной клавиатурой. Коммуникатор имеет 3.7-дюймовый экран (разрешение 800*480 пикселей), 1 ГГц процессор Qualcomm SnapDragon, 3-мегапиксельную камеру. В устройстве также будет
|20.11.2009
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Колонки-раскладушки
В один из Интернет-магазинов в продажу поступил достаточно интересный предмет аудиотехники. Речь идет о колонках Folding Speaker, выполненных в виде раскладушки. Сам механизм раскрытия их напоминает отдаленно меха аккордеона, о чем и намекает сам производитель устройства. По его мнению, такая конструкция создает больший резонанс звука и дел
|28.09.2009
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Vertu показала "раскладушку"
Компания Vertu анонсировала появление аппарата Constellation Ayxta. Это будет первый в истории производителя телефон в форм-факторе "раскладушки", выполненный из нержавеющей стали, алюминия, керамики, кожи. Среди технических новшеств телефона - сервис Vertu Select, позволяющий узнавать локальную информацию о культурно-досуго
|10.09.2008
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RIM представил первую в своей линейке «раскладушку»
Канадская компания Research In Motion (RIM) анонсировала первый в своей линейке смартфон, выполненный в форм-факторе раскладушки. BlackBerry Pearl Flip 8220 является полноценным представителем семейства BlackBerry, но в ином форм-факторе – самом популярном в США. Смартфон рассчитан на работу в сетях EDGE четы
|01.04.2008
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Монитор-раскладушка
Компания представила необычное решение - монитор-раскладушку, которая также может поворачиваться на 180 градусов. Подробности в видео.
|18.03.2008
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Apple готовит iPhone-«раскладушку»?
ачной, как стекло, и способна реагировать на прикосновения с обеих сторон. В дальнейшем это устройство может стать основой для создания множества интересных гаджетов, например, iPhone в форм-факторе «раскладушки». В случае, когда такой телефон закрыт, нижняя часть вплотную примыкает к верхней. При этом пользователь продолжает видеть информацию на основном дисплее, так как нижняя половинка я
|07.12.2007
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Fly LX610: стальная «раскладушка» для деловых людей
Бренд Fly представляет на российском рынке новую модель в линейке бизнес-телефонов – Fly LX610 Mega в стальном корпусе. Телефон выполнен в форм-факторе «раскладушка» и отличается сравнительно крупными габаритами: 92,5 x 49 x 16 мм. Но, благодаря качественным материалам и небольшому весу (94 г), удобно лежит в широкой мужской или хрупкой женской
|10.10.2007
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LG представляет бюджетную «раскладушку» с FM-радио
Компания LG Electronics представляет на российском рынке недорогой мобильный телефон начального уровня, выполненный в форм-факторе раскладушки. KG370 предназначен для работы в сетях GSM 900/1800 МГц и имеет дисплей с разрешением 128 x 128 пикселей, отображающий 65 тыс. цветовых оттенков. Важной особенностью нового телефона
|22.08.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие раскладушки
технически они практически идентичны Выполнен этот неприметный телефон, естественно, в форм-факторе раскладушка и имеет габариты 94х50х20.8 миллиметров, при весе 115 грамм. На передней панели н
|21.08.2007
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Nokia 6555 – стильная «раскладушка»
Компания Nokia анонсировала Nokia 6555 – новый сотовый телефон, выполненный в форм-факторе раскладушки. Трубка понравится ценителям простоты и дизайна. Аппарат рассчитан на использование в четырехдиапазонных сетях GSM и сетях третьего поколения (WCDMA). В телефон установлен экран пос
|30.05.2007
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Fly SX300: недорогая "раскладушка" с картой на 256 МБ в комплекте
Бренд Fly представил на российском рынке новую «раскладушку» Fly SX300. Аппарат оснащен цветным дисплеем 176x220 точек (262 тыс. цветов), VGA-камерой с функцией записи видео, встроенным FM-приемником с возможностью записи передач по таймеру,
|16.02.2007
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Компания NEC представила раскладушку со световым табло
На днях компания NEC представила сверхтонкий уникальный телефон-раскладушку — n703μ, на внешней стороне которого, вместо типичного второго ЖК-дисплея, находятся 49 светодиодов, расположенных в строгой сетке (световое табло). Согласно встроенным алгоритмам,
|29.11.2006
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Nokia: новые телефоны возьмут ценой
Компания Nokia анонсировала четыре новые модели мобильных телефонов — смартфон-"раскладушка" Nokia 6290, моноблок Nokia 6300, камерофон-"раскладушка" Nokia 6086 и скр
|16.11.2006
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Тест самой тонкой в мире раскладушки Samsung D830
о установить сразу 3 мировых рекорда в толщине телефонов. В продажу поступили самые тонкие слайдер, раскладушка и мобильник классического форм-фактора. О двух устройствах из линейки мы уже подр
|03.08.2006
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Тестируем телефоны Да Винчи и Робби Вильямса
что в темноте без каких-либо источников света поблизости. Литерой Z, Sony Ericsson отмечает линейку раскладушек Z530i47 x 90 x 24 мм 93 г 4500 p Z550i45.4 x 87.5 x 20.5 мм 92.5 г 6000 p Z710i48
Smartphone Folding и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 24
|Симонов Игорь 103 19
|Набоков Сергей 27 17
|Кожевников Алексей 66 14
|Москалева Татьяна 73 12
|Лахова Олеся 35 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 7
|Константинов Константин 32 6
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 6
|Попова Мария 141 6
|Хрусталь Оксана 25 5
|Клинаичев Андрей 33 5
|Наумов Станислав 30 5
|Лаптев Дмитрий 8 5
|Муллогулова Асия 6 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Лубнин Кирилл 29 4
|Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 4
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 4
|Сорокин Андрей 23 4
|Малафеев Андрей 52 4
|Борушевский Денис 37 3
|Гуляева Татьяна 39 3
|Никитин Николай 25 3
|Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 3
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 3
|Blass Evan - Бласс Эван 37 3
|Уваров Сергей 51 3
|Шарапова Мария 16 3
|Мишин Глеб 70 3
|Лаптева Марина 114 2
|Погребинский Антон 45 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Горюнов Михаил 16 2
|Поторочина Ольга 7 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Моваев Борис 4 2
|Brown Dan - Браун Дэн 16 2
|Ревин Алексей 2 2
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