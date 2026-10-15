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Сидоров Игорь

СОБЫТИЯ


15.10.2026 Экс-главу ведущего интегратора Минтранса судят за ИТ-систему, у которой не было пользователей 1
25.01.2024 Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG 1
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации 1
14.06.2022 Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сидоров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3393 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 18 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 128 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 275 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 483 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13940 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3700 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 776 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1270 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3469 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23251 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 179 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26631 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8618 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36047 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27207 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29946 1
FreePik 1893 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Переплавка 3 1
Голещихин Денис 27 1
Овчинский Владислав 230 1
Цыбульников Вячеслав 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 168851 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 800 1
Москва - СВАО - Алтуфьевское шоссе 21 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3388 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14876 1
Грузия 1342 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3390 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4622 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18451 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5690 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58587 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34381 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54220 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6852 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 1
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 27 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5583 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4759 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1164 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11525 1
Металлы - Медь - Copper 870 1
Металлы - Серебро - Silver 837 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8588 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1809 1
Литий - Lithium - химический элемент 672 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 534 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 125 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6886 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10578 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22092 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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