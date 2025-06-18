Т2 разработала собственный ИИ-модуль для проверки рекламных материалов компании

T2, российский оператор мобильной связи, автоматизировал проверку POSM-материалов с помощью ИИ-модуля в чат-боте платформы Telegram. С начала запуска программа проверила более 400 тыс. изображений. Всего благодаря механизации процесса компания сэкономит более 25 млн руб. в год. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Специалисты Т2 in-house разработали систему для оценки корректности и актуальности размещенных промоматериалов в торговых точках оператора. ИИ-модуль для контроля создан на языке программирования Python и работает на платформе чат-бота Telegram – для оперативного доступа всем задействованным сотрудникам.

Ежемесячно бот проверяет свыше 80 тыс. фотографий из десятков тысяч торговых точек розничной сети локальных и федеральных каналов продаж. За все время были проверены более 400 тыс. фотографий. Подобная задача не могла быть решена вручную из-за больших трудозатрат и дороговизны проверки. Экономия по автоматической модерации такого объема фотоотчетов составила более чем 25 млн руб. в год.

Согласно планам компании, в скором времени специалисты намерены расширить перечень проверяемых POSM-материалов и критерии оценки. В планах – внедрить более сложные ИИ-модели на базе CV (computer vision).

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2: «Мы видим целевое решение анализа больших данных фотоотчетов в разумном сочетании искусственного интеллекта и ручной модерации. В будущем мы будем регулярно совершенствовать и обучать систему новыми вводными проверки – по итогам повторной экспертизы штатными специалистами Т2. Мы нацелены и дальше внедрять ИИ в работу различных департаментов розницы оператора. Так, мы сможем автоматизировать множество операций, а освобожденные силы – сконцентрировать на усиленном развитии масштабных проектов компании».