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«Почта России» доставит посылки Aliexpress Plus на дом бесплатно

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«Почта России» и «Aliexpress Россия» договорились о бесплатной доставке посылок из почтового отделения на дом клиентам нового сервиса Aliexpress Plus.

Воспользоваться бесплатной доставкой «Почты России» на дом можно при покупке на сайте и в приложении Aliexpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам.

Aliexpress Plus – сервис, на который распространяется бесплатная доставка до двери, запущен 15 апреля в тестовом режиме. Кроме бесплатной доставки он включает в себя гарантированные сроки доставки товаров от двух до 15 дней с возможностью отслеживания на всем пути следования и опцией быстрого возврата. Сервис запущен на базе решения, которое было разработано логистической компанией Cainiao и «Почтой России» для Aliexpress.

«Заказы, сделанные на Aliexpress, составляют значительную долю общего потока почтовых отправлений. Мы видим, как восстанавливается спрос на зарубежные онлайн-покупки, и, наша задача в период самоизоляции продолжить бесперебойное вручение отправлений, предложив клиентам безопасный и удобный сервис. "Почта России" обеспечивает оптимальные сроки доставки отправлений, и благодаря нашему партнерству с Aliexpress огромное число людей смогут получать свои заказы, не выходя из дома и не подвергая свое здоровье риску», – отметил заместитель генерального директора по международному бизнесу «Почты России» Денис Ильин.

«Почта России» и Aliexpress – ключевые партнеры в России в области доставки. Около 80% посылок Aliexpress из Китая обрабатывается и доставляется «Почтой России». В объеме «Почты России» — это около 40%. За всю историю сотрудничества компаний в Россию было привезено около 1 млрд посылок. Это около 200 посылок в минуту за 10 лет существования Aliexpress.

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