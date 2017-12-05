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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Перминов Анатолий
Публикаций - 94, упоминаний - 117
Перминов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2374 11
|Иванов Сергей 337 7
|Медведев Дмитрий 1577 4
|Урличич Юрий 49 4
|Фрадков Михаил 127 2
|Матвиенко Валентина 97 2
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк Ричард 56 2
|Назарбаев Нурсултан 58 2
|Недосеков Андрей 23 2
|Гурко Александр 136 2
|Боев Сергей 24 1
|Милованцев Дмитрий 89 1
|Семенов Вадим 51 1
|Ельцин Борис Николаевич 38 1
|Притула Павел 33 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Мардер Наум 101 1
|Дунаев Александр 7 1
|Нечаев Иван 57 1
|Приданцев Сергей 115 1
|Артамонов Анатолий 12 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Корниенко Михаил 17 1
|Циолковский Константин 7 1
|Хлопонин Александр 6 1
|Сердюков Анатолий 69 1
|Рогозин Дмитрий 81 1
|Шойгу Сергей 78 1
|Евтушенков Владимир 185 1
|Борисов Юрий 95 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 682 1
|Рейман Леонид 985 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru