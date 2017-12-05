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Перминов Анатолий



05.12.17 В России создан единый оператор высокоточной навигации 1
07.08.12 Россия потеряла два дорогих телеком-спутника 1
06.07.11 ГЛОНАСС возглавил экс-премьер-министр России 1
11.04.11 Шведы: ГЛОНАСС работает лучше, чем GPS 1
18.03.11 Кто и как готовится лететь на Марс? 1
18.01.11 Главные разочарования российского ИКТ-рынка 2010 – версия CNews 1
07.12.10 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март 2
25.11.10 Россия разрабатывает ядерный двигатель для космических кораблей 1
15.06.10 IV Международный форум по спутниковой навигации: официальные итоги 1
11.01.10 В России создадут систему экстренного реагирования при авариях за 180 млн руб. 1
11.01.10 На реализацию проекта "ЭРА ГЛОНАСС" будет выделено 180 млн. руб. 1
16.12.09 Завершение развёртывания Глонасс намечено на 2010 год 1
13.10.09 Запуск марсианского аппарата "Фобос" перенесен на 2011 год 1
11.06.09 Украина и Россия продолжат сотрудничество по космическим проектам 1
27.05.09 "Союз ТМА-15" стартовал с космодрома Байконур 1
22.05.09 «АвтоВАЗ» установит ГЛОНАСС на «Приору» и «Калину» 1
21.05.09 "Глонасс-Форум": официальные итоги 1
16.03.09 7-8 апреля в Москве пройдет Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1
26.11.08 Российская станция приема космической информации установлена в Армении 1
22.10.08 Владимир Путин посетил предприятие по производству спутников 1
21.10.08 Роскосмос предлагает создать госкорпорацию в сфере космической деятельности 1
20.05.08 Устанавливаются причины баллистического спуска "Союза ТМА-11" 1
11.04.08 Роскосмос может свернуть программу космического туризма после 2009 года 1
28.02.08 Россия подтвердила интерес в сохранении активности космодрома "Байконур" 1
17.01.08 Святейший патриарх Алексий II получил приемник Глонасс 1
29.12.07 Россия в космосе: итоги 2007 1
27.12.07 В российский отряд космонавтов пока не планируется нового набора 1
27.12.07 Анатолий Перминов опроверг информацию о своей добровольной отставке 2
27.12.07 Роскосмос: график командировок Перминова в 2008 году изменений не претерпит 2
20.11.07 Россия построит телекоммуникационный спутник для Анголы 2
09.10.07 Сумму компенсации ущерба от аварии "Протона-М" определят в декабре 2007 года 1
09.10.07 Очередной запуск "Протона" с Байконура назначен на 25 октября 1
09.10.07 Причиной падения ракеты "Протон-М" стало повреждение кабеля управления 1
21.09.07 Роскосмос предлагает спутники для нужд ТЭК 2
05.09.07 Будущий российский космонавт уже водрузил флаг на Килиманджаро 1
03.09.07 А.Перминов: "В космическую отрасль устремилась молодежь" 1
31.08.07 Спутниковая группировка РФ к концу 2007 года составит 103 космических аппарата 1
31.08.07 Первым российским космическим туристом станет политик 1
23.08.07 "МАКС-2007": аспекты развития Глонасс 1
23.08.07 "МАКС-2007": итоги переговоров между Роскосмосом и ЕКА 1

Публикаций - 94, упоминаний - 117

Перминов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 7
АФК Система ПАО 1594 2
М2М телематика 191 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 133 2
Парус 364 2
Транснавигация НПП 5 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 1
АвтоТрекер 97 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 1
Navteq 147 1
Вайнах Телеком 42 1
Ангстрем-Т 97 1
Ростелеком - Связьинвест 1654 1
Воентелеком 136 1
РТИ 126 1
Spirit DSP - Спирит Корп 408 1
Lenovo Motorola 3318 1
AMD - Advanced Micro Devices 3477 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 230 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 12
Банк Зенит 190 4
Arianespace 83 3
РКС - Российские космические системы 110 3
DHL Express 109 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 2
АвтоВАЗ 159 2
Восточный Банк 126 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 150 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 1
РЖД - Российские железные дороги 1302 1
АльфаСтрахование СГ 228 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 165 1
Ингосстрах СПАО 277 1
Marshall Capital Partners 65 1
Газпром ПАО 738 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 81
МКС - Международная космическая станция 1381 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 7
Правительство РФ 2616 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 733 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 130 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 51 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 1
Президент Российской Федерации 1700 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 797 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 1
Правительство Москвы 811 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 99 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 381 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 62 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 94 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 27
Космодром Байконур 1004 16
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 6
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 5
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 5
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 284 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 2
Biglion - Биглион 53 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 1
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 1
Прогресс РКЦ - Союз-У - Союз-ФГ - ракета-носитель 202 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
Яндекс.Карты и Транспорт 308 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 347 1
Путин Владимир 2374 11
Иванов Сергей 337 7
Медведев Дмитрий 1577 4
Урличич Юрий 49 4
Фрадков Михаил 127 2
Матвиенко Валентина 97 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк Ричард 56 2
Назарбаев Нурсултан 58 2
Недосеков Андрей 23 2
Гурко Александр 136 2
Боев Сергей 24 1
Милованцев Дмитрий 89 1
Семенов Вадим 51 1
Ельцин Борис Николаевич 38 1
Притула Павел 33 1
Забелин Вячеслав 13 1
Мардер Наум 101 1
Дунаев Александр 7 1
Нечаев Иван 57 1
Приданцев Сергей 115 1
Артамонов Анатолий 12 1
Юсуфов Виталий 24 1
Корниенко Михаил 17 1
Циолковский Константин 7 1
Хлопонин Александр 6 1
Сердюков Анатолий 69 1
Рогозин Дмитрий 81 1
Шойгу Сергей 78 1
Евтушенков Владимир 185 1
Борисов Юрий 95 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 682 1
Рейман Леонид 985 1
Россия - Российская федерация - РФ 81551 59
Луна 1132 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 19
Земля - планета Солнечной системы 6382 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 15
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 15
Казахстан - Республика 4104 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 9
Европа 7221 8
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 8
Солнечная система 1987 7
Индия - Республика 4051 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3760 5
Беларусь - Белоруссия 3177 4
Япония 7875 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 249 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 552 4
Индонезия - Республика 769 3
Украина 5496 3
Франция - Французская Республика 4912 3
Россия - УФО - Тюменская область 744 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 408 2
Тихий океан 440 2
Испания - Королевство 2504 2
США - Нью-Джерси 252 2
Россия - УФО - Челябинская область 841 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 409 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 914 2
Иран - Исламская Республика Иран 921 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1722 2
Марокко - Королевство 170 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 55 2
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда 12 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 32 2
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 137 2
Южная Америка 669 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 2
Южная Корея - Республика 3238 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 24
Space Daily 528 6
CNews RND - R&D.CNews 2081 6
Казахстан Сегодня 296 6
Коммерсантъ - Издательский дом 774 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
РИА Новости 712 2
Радио России - радиостанция 45 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Thomson Reuters - Рейтер 5602 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
Россия 24 - телеканал 94 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 164 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 2
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 12 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
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