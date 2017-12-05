Перминов Анатолий

В России создан единый оператор высокоточной навигации 1

В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март 2

Россия разрабатывает ядерный двигатель для космических кораблей 1

Завершение развёртывания Глонасс намечено на 2010 год 1

Украина и Россия продолжат сотрудничество по космическим проектам 1

Российская станция приема космической информации установлена в Армении 1

Владимир Путин посетил предприятие по производству спутников 1

Роскосмос предлагает создать госкорпорацию в сфере космической деятельности 1

Роскосмос может свернуть программу космического туризма после 2009 года 1

Святейший патриарх Алексий II получил приемник Глонасс 1

В российский отряд космонавтов пока не планируется нового набора 1

Анатолий Перминов опроверг информацию о своей добровольной отставке 2

Россия построит телекоммуникационный спутник для Анголы 2

Роскосмос предлагает спутники для нужд ТЭК 2

Будущий российский космонавт уже водрузил флаг на Килиманджаро 1

Спутниковая группировка РФ к концу 2007 года составит 103 космических аппарата 1