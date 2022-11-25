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Индексная книга CNews*
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U.S. Department of Defense United States Navy, USN ВМФ США Военно-морские силы США

U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США


25.11.2022 Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов
09.11.2022 Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA
12.08.2019 ВМС США избавляются от сенсорных экранов на кораблях. Из-за них погибли 10 моряков
23.07.2017 ВМС США удваивают мощность электромагнитной рельсовой пушки
10.07.2016 ВМС США спонсируют разработку саранчи-киборга для обнаружения бомб
07.03.2014 Система метеопрогнозирования ВМС США становится публичной
10.09.2013 Веб-логистика сэкономила ВМФ США $300 млн за год
11.04.2013 ВМС США начинают установку лазеров на корабли
01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США
10.05.2012 Беспилотник-конвертоплан: ВМС США ищут идеи в прошлом
24.04.2012 ВМС США потребовали новые тяжелые беспилотные вертолеты
04.04.2012 Лазерные корабельные пушки: на вооружении через 4 года
19.03.2012 Фрегат ВМС США тестирует биотопливо из водорослей
30.07.2010 ВМС США отрабатывает применение роботов для разминирования акваторий
23.07.2010 ВМС США получили первые серийные противорадарные ракеты AGM-88E
07.07.2010 ВМС США заказали SM-6 на $368 млн.
06.07.2010 ВМС США получили стотысячную учебную авиабомбу Paveway II
08.06.2010 Первый F-35 ВМС США поднялся в воздух
02.06.2010 ВМС США успешно опробовали лазерное ПВО
23.04.2010 Raytheon поставит авиации ВМС США пусковые установки
20.04.2010 Начинается изготовление тактического спутника для ВМС США
04.09.2009 ВМС США осваивают лазерную акустику
17.07.2009 Для ВМС США разрабатывается новый твердотельный радар ПВО/ПРО
16.07.2009 Утвержден новый директор NASA
18.05.2009 Новому эсминцу Aegis ВМС США присвоено имя
13.04.2009 Завершён первый этап испытаний радара для перспективных эсминца и авианосца ВМС США
16.02.2009 Корабль ВМС США столкнулся с японским судном
09.02.2009 Перл-Харбор 2: крейсер УРО Port Royal сел на мель прямо у верфи
07.11.2008 BAE Systems: программа APKWS перешла под контроль ВМФ США
10.09.2008 Lockheed Martin обеспечит обслуживание центра C4ISR ВМФ США в Сан-Диего
19.08.2008 ВМФ США планирует вооружиться лазерами и лидарами
28.07.2008 ВМС США провели испытательный пуск КР Tomahawk Block IV
25.07.2008 Воссоздан 4 флот ВМС США
24.07.2008 ВМФ США получат новый процессор системы боевого управления
17.07.2008 ВМФ США: Россия имеет преимущество в освоении Арктики
25.06.2008 Lockheed Martin произведет буксируемые гидроакустические антенны для ВМС США
23.06.2008 BAE Systems разработает систему планирования операций ВВ и ВМС США
19.03.2008 ВМС США: дни проприетарных технологий сочтены
01.02.2008 ВМС США испытали сверхмощную электромагнитную пушку
12.12.2007 Крейсеры ВМФ США переоснащаются Aegis открытой архитектуры

Публикаций - 551, упоминаний - 585

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 41
Infinity Ward 84 16
Microsoft - Activision Blizzard 473 16
Microsoft Corporation 23597 15
Google LLC 11004 13
IBM - International Business Machines Corp 9218 12
EA DICE 160 11
Bohemia Interactive 90 9
Акелла 847 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1032 7
EA - Electronic Arts 1281 7
Patriot Memory 76 4
Apple Inc 11268 4
Cisco Systems 4893 4
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Twitter 2720 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1654 4
Ростех - Автоматика Концерн 1504 4
РТИ Микрон - Micron 1251 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 196 3
1С-ИжТиСи 6385 3
OpenText - Micro Focus - Novell 868 3
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 84 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 3
Открытые технологии 679 3
7070 3
Intel Corporation 11698 3
Meta Platforms - Facebook 4346 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9600 3
Amazon Inc - Amazon.com 2815 3
Seagate Technology 712 2
SAP SE 4911 2
RSI - Research Support Instruments 2 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 2
Sony 6486 2
АТК Консультационная группа 50 2
Hitachi - Хитачи 1456 2
HP EDS - Electronic Data Systems 236 2
GFI Software 208 2
Lockheed Martin 751 69
Boeing 988 45
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 30
Northrop Grumman 201 19
BAE Systems 169 17
General Dynamics 55 7
General Atomics Aeronautical Systems 29 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 7
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6233 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 3
Россети Ленэнерго 2360 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 676 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1909 3
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 452 2
AeroVironment 17 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 2
Gucci - Дом моды Гуччи 28 2
Diesel 11 2
First Call 239 2
Etsy 16 2
Ball Aerospace & Technologies 46 2
Alpari - Альпари 66 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
Сплит 159 2
Ford 399 2
Boeing Phantom Works 4 1
Segway 18 1
Caterpillar Marine 3 1
LinkedIn 587 1
Renegade Logistics LLC 1 1
Студия Артемия Лебедева 93 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 1
John Deere - Джон Дир 24 1
Вита - cеть аптек 15 1
Резонанс НПП 347 1
Calspan 2 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 135
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2843 38
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 864 37
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 31
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 28
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18215 23
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4611 17
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10467 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 434 10
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 9
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 9
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 197 8
Судебная власть - Judicial power 2112 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 5
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 388 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3076 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 501 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 3
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
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U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 860 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 33 2
ВМС Украины - Военно-морские силы Украины 3 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 76 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 366 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1366 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 1
Демократическая политическая партия США 117 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2333 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20215 46
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79659 45
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 597 45
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РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 108 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17645 10
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ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр 851 10
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2772 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26207 9
Gen V - кибератаки пятого поколения 1070 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19329 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17461 9
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 119 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4369 34
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 24
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 249 21
Microsoft Windows 2000 12717 19
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U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 13
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 13
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Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 10
Bohemia Interactive - Arma 49 9
Acer Predator 190 9
Linux OS 8343 9
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 181 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3319 8
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 8
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 8
Microsoft Windows 14529 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4815 7
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1484 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1796 6
Age of Kings 3450 6
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 5
Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 5
Google Earth - Google Планета Земля 455 5
Amazon Scout 35 5
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 4
Apple iPhone 6 6207 4
Mozilla Firefox - браузер 1800 4
Microsoft Dynamics 1171 4
Lockheed Martin - THAAD - Terminal High Altitude Area Defense - Theater High Altitude Area Defense - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования 33 4
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 392 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2519 4
Microsoft Office 3463 3
General Atomics Aeronautical Systems - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА 19 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 500 3
Путин Владимир 2755 4
Симшин Денис 5 4
Novak Lisa - Новак Лиза 24 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 4
Иванов Сергей 370 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 4
Попова Мария 140 2
Балуевский Юрий 21 2
Абашина Екатерина 3 2
Castelli Vince - Кастелли Винц 2 2
Tatoian James - Татоян Джеймс 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Кучейко Алексей 22 2
Гулькин Павел 14 2
Донской Дмитрий 35 2
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Невский Александр 19 2
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Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 2
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Dorsey Jack - Дорси Джек 27 1
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Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 410 39
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1522 37
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