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Flight Global



10.09.2008 Поставку первого SuperJet на Запад задержат на год 1
08.09.2008 На А380 авиакомпании Emirates возникли проблемы с электропроводкой 1
15.07.2008 Лжецов из Boeing поставили на место в Фарнборо 1
03.06.2008 Разработано вооружение для беспилотных штурмовиков 1
12.05.2008 Конгресс США обсудит перспективу консервации производства C-17 и F-22 1
08.02.2008 Авария двигателя F135 задержит первый вылет F-35 STOVL 1
04.02.2008 Урезаны ассигнования на разработку японского «стелса» 1
30.12.2007 Lufthansa восстановит старинный авиалайнер 1
28.12.2007 Boeing запатентовала новый принцип охлаждения аэрокосмической техники 1
27.12.2007 Superjet: начало испытаний переносится на следующий год 1
10.12.2007 6 декабря во Франции разбился Rafale 1
10.12.2007 Galileo: новый график развертывания системы 1
06.12.2007 F-15: дела хуже, чем ожидалось 1
30.11.2007 МГД-гиперзвук: заманчивые перспективы 1
29.11.2007 Гиперзвуковым МГД-двигателем заинтересовалось NASA 1
21.11.2007 Сертифицирован Як-130 1
16.11.2007 На заводе Airbus произошла авария 1
15.11.2007 Снят запрет на полеты F-15E 1
08.11.2007 В США потерпел аварию конвертоплан Osprey 1
07.11.2007 NASA не удается обеспечить ТТХ перспективной "лунной" РН 1
06.11.2007 Военно-транспортный Airbus в срок готов не будет 1
29.10.2007 Boeing при посадке разрушил светотехнику в аэропорту Катовице 1
01.10.2007 F-22 Raptor едва не потерпел катастрофу 1
28.09.2007 Задерживается выкатка нового китайского военно-транспортного самолета 1
28.09.2007 Композитный авиалайнер оказался уязвим для молний 1
31.08.2007 В Израиле разрабатывают систему дозаправки БПЛА в воздухе 1
16.08.2007 Начата разработка перспективного авиадвигателя для бомбардировщиков 1
10.08.2007 Впервые в истории паук сбил реактивный истребитель 1
01.06.2007 Двигатель для JSF был поврежден в ходе испытаний 1
06.04.2007 Летающие роботы никак не научатся картографировать местность 1
27.02.2007 Над Сардинией испытан итальянский космический корабль 1
20.02.2007 Программный сбой задержал перелет F-22 в Японию 1
12.02.2007 Морской пехоте США запрещены полеты MV-22 Osprey 1
19.01.2007 Слухи о продаже истребителей Ливии, вероятно, лишены оснований 1
11.12.2006 Lufthansa отвернулась от Airbus 1
11.12.2006 Lufthansa отвернулась от Airbus 1
27.11.2006 Сербия реорганизует военно-воздушные силы 1
27.11.2006 Сербия реорганизует военно-воздушные силы 1
21.11.2006 В Европе создается новый беспилотник 1
21.11.2006 В Европе создается новый беспилотник 1

Публикаций - 78, упоминаний - 78

Flight Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 2
Honeywell 229 2
General Electric - Дженерал электрик 390 2
Ростех - Автоматика Концерн 414 1
Dassault Systemes 182 1
Boeing 895 7
Airbus Group 186 6
Lockheed Martin 659 6
Airbus Defence and Space - EADS 123 3
Deutsche Lufthansa AG 99 2
Волга-Днепр - Авиакомпания 26 2
BAE Systems 159 2
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 1
Аэрофлот 614 1
Bombardier Inc 24 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 26 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 12
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 62 2
IAI - Israel Aircraft Industry 4 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 2
Lightning 150 2
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 11 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 9 1
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 7
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 5
Nuvia Phoenix 83 4
АН-124 Руслан 16 2
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 2
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 1
Космодром Байконур 1004 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 57 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 1
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 6
Россия - Российская федерация - РФ 82110 5
Франция - Французская Республика 4920 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 4
США - Техас 770 4
Япония 7885 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 3
Дания - Королевство 882 3
Австралия - Австралийский Союз 2650 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 393 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 641 2
Турция - Турецкая республика 1474 2
Россия - ПФО - Самарская область 777 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 607 2
США - Калифорния 3066 2
Нидерланды 1988 2
Румыния 547 2
Италия - Итальянская Республика 2815 2
Сербия - Республика 213 2
Украина - Киев 906 2
Индийский океан 62 2
Норвегия - Королевство 1048 2
Земля - планета Солнечной системы 6448 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Ближний Восток 2481 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Польша - Республика 1457 2
Канада 3049 2
Бельгия - Королевство 847 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Европа Восточная 2805 2
США - Лос-Анджелес 675 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 297 1
Ливия 111 1
США - Миссури 90 1
США - Северная Каролина 232 1
Ирак - Республика 619 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 3
F-16.net 121 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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