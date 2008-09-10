Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Flight Global
Публикаций - 78, упоминаний - 78
Flight Global упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 1021 2
|Honeywell 229 2
|General Electric - Дженерал электрик 390 2
|Ростех - Автоматика Концерн 414 1
|Dassault Systemes 182 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru