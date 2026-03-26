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Правительство Италии Вооруженные силы Италии Правоохранительные органы Италии

СОБЫТИЯ


26.03.2026 В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ 1
13.02.2026 В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски 2
01.08.2023 За просмотр пиратских видео начинают наказывать. Штрафы измеряются тысячами евро 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 2
11.12.2018 Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира 1
22.01.2010 Италия разворачивает производство узких авиабомб и JDAM 1
26.06.2009 Электроплан поставил мировой рекорд 1
19.05.2009 Ракета AARGM: аспекты Situational Awareness 1
09.04.2009 Навигационные системы Sagem выбраны для фрегатов FREMM ВМФ Италии 1
09.02.2009 На февраль запланированы запуски спутников по программам "Морской старт" и "Наземный старт" 1
21.12.2007 F-35 в варианте STOVL: первая презентация 1
27.02.2007 Над Сардинией испытан итальянский космический корабль 2
24.01.2007 Военный спутник для Италии построит Alcatel 2
15.11.2006 Италия перевооружается 1
15.11.2006 Италия перевооружается 1
16.08.2005 EADS и "Иркут" подписали документы о регистрации СП по продвижению самолета-амфибии Be-200 1
03.02.2004 Alcatel заключила ряд контрактов 2
18.12.2002 ООН против производителей пиратской продукции 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

Правительство Италии и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
Alliant Techsystems - ATK 17 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
X Corp - Twitter 2938 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
KPMG 278 1
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Boeing 1031 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Criminal Productions - кинокомпания 2 1
Lockheed Martin 777 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
Правительство Румынии 8 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
IP-транзит - IP-магистраль 58 1
Маршрутизация - Routing 607 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 475 1
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 79 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 357 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Panavia Aircraft - Tornado IDS/ECR/ADV - европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолёт с крылом изменяемой стреловидности 3 1
FreePik 1841 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 1
Cheli Maurizio - Чели Маурицио 1 1
Brinkley Darren - Бринкли Даррен 2 1
Калинин Александр 189 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Сайгин Станислав 3 1
Алексеев Юрий 21 1
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Украина 7928 3
Италия - Рим 208 3
Италия - Пьемонт - Турин 45 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Италия - Милан 166 2
Италия - Сардиния 17 1
Парагвай 55 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Венгрия 855 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Болгария - Республика 799 1
Нидерланды 3746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Малайзия 922 1
Румыния 753 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
США - Техас 1048 1
Хорватия - Республика 287 1
Перу - Республика 293 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Украина - Львов 100 1
Франция - Канны 114 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Спорт - Футбол 776 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 1
Миграция населения - Миграционные службы 447 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Число Маха - скорость 61 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Военно-промышленный курьер 88 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TorrentFreak (TF) 159 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechSpot 188 1
Space Daily 528 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Flight Global 79 1
LiveScience 154 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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