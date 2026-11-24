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Airbus Military Airbus A400M Atlas четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт производства
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.11.2026
|Не вырваться. Airbus признал невозможным полностью отказаться от Microsoft Office 1
|19.11.2009
|SIR: инфосистема полкового звена французской армии 1
|20.12.2007
|Messier Services создает новые инструменты для самолетов следующего поколения 1
|12.11.2007
|Военно-транспортный А400М совершит в 2008 первый полет 1
|06.11.2007
|Военно-транспортный Airbus в срок готов не будет 1
|01.06.2006
|Судьба Ан-70: торжество старого над новым 1
|01.06.2006
|Судьба Ан-70: торжество старого над новым 1
|06.03.2006
|Airbus: ставка на пропеллеры 1
|06.03.2006
|Airbus: ставка на пропеллеры 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Airbus Military и организации, системы, технологии, персоны:
|Nexter Systems - Giat Industries 6 1
|Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
|Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
|Иванов Сергей 407 2
|Михайлов Владимир 40 2
|Денисов Виктор 2 2
|Гриценко Анатолий 3 2
|Flight International 64 2
|Flight Global 79 1
|CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2739 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.