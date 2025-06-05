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Bombardier Inc


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот 1
26.03.2021 Из-за нерасторопности ИБ-службы Shell хакеры взломали ее ИТ-систему через старую «дыру» 1
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus 1
17.06.2019 Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном 1
05.08.2016 ZTE сотрудничает с Bombardier для проведения совместных испытаний поездной мультисервисной связи стандарта LTE 1
29.10.2014 Большие данные в разных отраслях: сценарии применения 1
31.07.2014 Dassault Systèmes купила разработчика решений для многочастичного моделирования 1
04.07.2013 Dassault Systèmes завершила сделку по приобретению Apriso 1
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso 1
15.04.2013 ИТ-директор Москвы заработал за год 5,2 млн руб. и купил квадроцикл 1
22.03.2012 Škoda Electric спроектировала новый электродвигатель с помощью Autodesk Inventor 1
18.01.2012 «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» использует решения Zelax в своих системах управления движением поездов 1
15.11.2011 «Ланит» купил канадского разработчика ПО для электронных книг 1
06.10.2010 Bombardier Aerospace подписала аутсорсинговый контракт с CGI 1
20.02.2009 Количество авиапроисшествий в мире в 2008 году увеличилось 1
05.05.2008 Ирак приобретет 40 самолетов Boeing и 10 самолетов Bombardier 1
31.03.2008 Япония построит собственный пассажирский самолет 1
27.12.2007 Superjet: начало испытаний переносится на следующий год 1
01.06.2007 Bombardier создает инженерный центр в России 1
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1
25.08.2005 Чистая прибыль Bombardier в 1 полугодии увеличилась на $20 млн. 1
16.08.2005 Bombardier выходит на МАКС-2005 1
30.12.2004 Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 1
19.08.2002 NASDAQ: удачная неделя для рынка 1
28.07.2000 Boeing разработает систему, предоставляющую авиапассажирам доступ в Интернет с ноутбуков 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Bombardier Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 221 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1499 2
Dell EMC 5053 2
Hitachi - Хитачи 1470 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 2
Ростех - Азимут 74 1
SAP SE 5336 1
Zelax - Зелакс 90 1
Microsoft Corporation 24865 1
Apple Inc 12283 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Cisco Systems 5157 1
Sony 6573 1
Nvidia Corp 3573 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Intel Corporation 12317 1
ZTE Corporation 754 1
Oracle Corporation 6761 1
Autodesk 618 1
CGI Group 10 1
Agilent Technologies 129 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Ciena 204 1
Tech Data 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Цифра ГК 2478 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
Sycamore Networks - SCMR 56 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 30 1
Qualys 67 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Ланит - Evident Point Software 12 1
Accellion 6 1
Western Wireless 22 1
Boeing 1013 5
Airbus Group - Airbus Industries 227 4
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 4
Bombardier Aerospace 4 3
Lockheed Martin 759 3
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 3
РЖД - Российские железные дороги 1943 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 2
L’Oreal 57 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 2
Valeo 9 2
Eclipse Aviation 22 2
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 2
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 43 2
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 2
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Кавминстекло 11 2
Textron - Textron Defense Systems 10 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Aebi Schmidt 1 1
Norsk Hydro ASA 6 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
ASCO Industries 1 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2525 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 458 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Petrobras 6 1
Honda Motor Company 235 1
Mitsubishi Heavy Industries 34 1
Barnes & Noble 129 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5575 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4977 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2589 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 41 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 72 1
Ассоциация-800 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68354 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53082 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10607 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29145 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13824 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8651 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3307 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8895 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14631 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3119 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3843 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20856 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12351 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31981 2
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 27 2
Сварка - Welding 40 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3685 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4523 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10130 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 206 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6549 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 284 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 93 1
МПС - Международные платежные системы 146 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5891 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3022 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16254 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3006 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6433 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 822 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 3
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 94 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 2
NVision Барьер 676 2
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 21 2
Microsoft Windows 15915 2
Dassault Systemes - Delmia 26 2
Airbus Skywise 2 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Microsoft Reader 28 1
Autodesk Inventor 75 1
Apple iPhone 6 4863 1
European Union Agency for Railways - ERTMS - European Rail Traffic Management System - Европейская система управления железнодорожными перевозками 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4719 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 237 1
AVIC - COMAC - ARJ21 - китайский региональный пассажирский самолет 5 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 2
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 2
Хамитов Александр 8 1
Марковский Роман 26 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Генс Георгий 76 1
Мураневич Сергей 1 1
Пашкевич Владимир 22 1
Черемин Сергей 17 1
Ермолаев Артем 378 1
Ликсутов Максим 144 1
Низкер Евгений 3 1
Глебовский Петр 1 1
Храмов Юрий 3 1
Спирин Игорь 4 1
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Фурсов Сергей 1 1
al-Maliki Nouri - аль-Малики Нури 2 1
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 1
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 1
Eichberger Alex - Эйхбергер Алекс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149415 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 10
Канада 4924 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44273 6
Германия - Федеративная Республика 12788 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17492 3
Бразилия - Федеративная Республика 2396 2
США - Калифорния 4681 2
Нидерланды 3561 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
США - Флорида - Майами 192 2
Европа 24395 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2824 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3223 2
Испания - Королевство 3736 2
США - Нью-Мексико 247 2
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 2
Бельгия - Королевство 1158 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1017 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 891 1
Украина 7672 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Турция - Турецкая республика 2420 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Польша - Республика 1974 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Саудовская Аравия - Королевство 603 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Бразилия - Сан-Паулу 162 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Польша - Краков 25 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4009 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7746 1
Италия - Итальянская Республика 4383 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Португалия - Португальская Республика 928 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5768 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2484 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49313 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52715 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1751 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2691 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 949 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6010 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5343 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7393 2
Усталость материала, металла - Испытания на усталостную прочность - Fatigue of materials 7 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10198 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1437 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 920 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 598 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4142 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30248 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5030 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6450 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 724 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6296 1
Аудит - аудиторский услуги 2828 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Энергетика - Energy - Energetically 5244 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5676 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 649 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6073 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3387 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2808 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
The Engineer 79 1
Flight Global 79 1
AP - Associated Press 2006 1
BleepingComputer - Издание 372 1
Internet Stock Report 994 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
S&P 500 559 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 15 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
CNews FORUM Кейсы 246 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1145 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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