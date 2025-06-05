На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот

В Жуковском на самолете «Суперджет» проверили систему автоматического управления. В первых двух полетах экипаж оценил базовые режимы автопилота, среди них горизонтальный полет, выход на заданный эшелон, вертикальную скорость набора. По итогам тестирования системы на самолете, командир экипажа сообщил, что задание выполнено в полном объеме, замечаний к работе оборудования нет.

Тестирование системы

На самолете «Суперджет» или Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) проверили отечественную систему автоматического управления (САУ), об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж оценил базовые режимы автопилота.

На опытном образце частично импортозамещенного SJ-100 начались сертификационные испытания САУ, разработанной предприятиями госкорпорации «Ростех».

«В Жуковском на самолете SJ-100 с отечественными системами (№97001) начались сертификационные испытания системы автоматического управления. Российская САУ - совместная разработка специалистов входящих в «Ростех» концерна КРЭТ и компании «Яковлев». Российский автопилот на SJ-100 впервые показал свои возможности в небе», — говорится в сообщении.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов в России. Он будет перевозить до 103 пассажиров и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся «Суперджетов». Основные конкуренты на июнь 2025 г., это Embraer и Bombardier.

Экипаж проверил работу автопилота в разных режимах. В первых двух полетах экипаж оценил базовые режимы автопилота: горизонтальный полет, выход на заданный эшелон, вертикальную скорость набора и снижения, угол наклона траектории набора и снижения, разворот на заданный курс, а также их сочетания, в том числе с имитацией отказа одного двигателя. За несколько часов в воздухе система отработала без сбоев, а пилоты не отметили ни одной проблемы. «Во всех испытанных режимах, их сочетаниях и переходах из одного режима в другой отечественная САУ оценена положительно», — об этом заявили инженеры ОАК.

Эти испытания открывают путь к новым сертификационным полетам SJ-100 и приближает запуск серийного производства полностью отечественного авиалайнера. После завершения всех проверок самолет поступит в серийное производство, а авиакомпании смогут получить современные лайнеры, полностью собранные и оснащенные в России. Этот проект не только укрепляет технологическую независимость страны, но и открывает новые возможности для развития отечественной авиации.

Разработка алгоритмов САУ

Над алгоритмами автопилота трудились специалисты из научного отдела аэродинамики и Московского института электромеханики и автоматики. Они применили модельно-ориентированный подход: система учится реагировать на разные условия полета и быстро адаптируется к ним. Такой способ позволяет создавать гибкие решения, которые не зависят от иностранных технологий и могут конкурировать с мировыми аналогами.

Telegram-канал Объединенной авиастроительной корпорации Тестирование САУ на SJ-100

Как писал CNews, первые испытания САУ были в апреле 2025 г. Особое внимание разработчики уделили возможностям автоматической посадки. Новый автопилот поддерживает посадку по категории III-B — это значит, что самолет сможет садиться даже при очень низкой видимости, когда облачность ниже 15 метров, а видимость на полосе составляет всего 50−200 метров. Инженеры провели свыше двух миллионов виртуальных посадок с различными начальными условиями для тестирования этих функций. Такой объем симуляций обеспечивает соответствие алгоритмов строгим авиационным стандартам.

Первый полет с новым двигателем

В апреле 2025 г. полностью импортозамещенный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Сертификационные испытания планируется закончить до конца 2025 г., чтобы с 2026 г. начать поставки лайнеров в авиакомпании.

В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Машина показала хорошую управляемость и устойчивость в воздухе, подчеркнули в «Ростехе». В ходе первого полета проверены работы систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, а также пилотажно-навигационного оборудования в диапазоне скоростей от минимальной до максимальной для этого полета. Кроме того, осуществлена проверка газодинамической устойчивости двигателей ПД-8. В полете выполнена уборка и выпуск шасси.

«Кооперация предприятий «Ростеха» провела огромную работу. На лайнере заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая важнейший компонент — двигатели. На ней отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Пока мы идем в рамках установленного графика», — сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Для ускорения программы сертификации в летных испытаниях принимают участие три самолета. В 2024 г. начались испытания первого опытного образца самолета, оснащенного системами и агрегатами российского производства и франко-российскими двигателями SaM146. В марте 2025 г. к программе летных испытаний присоединился второй опытный борт с отечественными двигателями ПД-8 и частично системами импортного производства. 23 апреля 2025 г. к летной программе подключен третий, полностью российский самолет с заводским номером (№97003).