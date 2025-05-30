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Артяков Владимир


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России 1
31.08.2022 «Ростех» наращивает долю отечественного энергетического оборудования на внутреннем рынке ТЭК 1
12.01.2022 «Ростех» создаст VR-тренажер для подготовки авиатехников 1
11.03.2021 «РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру» 1
17.10.2017 Ростех создает в Сколково партнерский центр 1
13.10.2011 Самарская область стала регионом СПО 1
16.03.2008 Россия: футбольных болельщиков лишили сотовой связи 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Артяков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 92 1
Ростех - РТ-Техприёмка 15 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 226 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 2
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
Газпром нефть 640 1
Газпром ПАО 1367 1
Информхиммаш ФНТЦ ФГУП - Федеральный Научно-технический центр 1 1
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Ренова Благотворительный фонд - Фонд Виктор Вексельберг 3 1
Ростех - ОДК Инжиниринг 1 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 53 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3126 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3363 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5571 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12302 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1721 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1211 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20689 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28276 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24927 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1607 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2240 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3046 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14097 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2619 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4285 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3662 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 436 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31882 1
Стандартизация - Standardization 2174 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7672 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 242 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 74 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 93 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 63 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Кадыров Рамзан 20 1
Тимошин Андрей 12 1
Морошкин Александр 118 1
Стрелец Михаил 2 1
Мутко Виталий 11 1
Воробьев Андрей 172 1
Никулин Василий 5 1
Сурнин Олег 4 1
Казарин Станислав 175 1
Ухлинов Леонид 59 1
Весельберг Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 3
Россия - ПФО - Самарская область 1379 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 533 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 244 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 120 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 464 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17862 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1403 1
Россия - СФО - Новосибирск 4437 1
Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7737 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30174 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19239 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1271 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1748 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16728 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7171 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8749 1
Спорт - Футбол 741 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2505 1
Энергетика - Energy - Energetically 5229 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6063 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 226 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52611 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 871 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1017 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8214 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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