Сурнин Олег
Сурнин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2426 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
|Google LLC 11775 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
|Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
|Microsoft Office 3734 1
|ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
|Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
|Артяков Владимир 6 1
|Казарин Станислав 175 1
|Демьянов Евгений 1 1
|Соловьева Анжелика 1 1
|Винярская Инесса 1 1
|Михеев Вадим 3 1
|Ухлинов Леонид 59 1
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