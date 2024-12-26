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Сурнин Олег



26.12.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в инструменте для анализа мобильных приложений MobSF 1
23.03.2018 Как QR-коды обеспечили быстрый подсчет результатов на выборах Президента 1
13.10.2011 Самарская область стала регионом СПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сурнин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2426 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Google LLC 11775 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 204 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Microsoft Office 3734 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Артяков Владимир 6 1
Казарин Станислав 175 1
Демьянов Евгений 1 1
Соловьева Анжелика 1 1
Винярская Инесса 1 1
Михеев Вадим 3 1
Ухлинов Леонид 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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